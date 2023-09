Migráciu treba riešiť na úrovni EÚ, tvrdia Remišová, Majerský i Forró

Bratislava 25. septembra (TASR) - Migračnú krízu treba riešiť na úrovni EÚ a posilnením vonkajších schengenských hraníc. Zhodli sa na tom predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, líder KDH Milan Majerský a šéf Aliancie Krisztián Forró. Podľa podpredsedu Sme rodina Milana Krajniaka je potrebná ochrana na hraničných priechodoch a "kľúčových" mostoch s Maďarskom. Líder SNS Andrej Danko pri riešení problematiky preferuje dialóg na úrovni V4. Uviedli to v predvolebnej diskusnej relácii TA3.



Forró nepovažuje za správne zatvoriť hranice s Maďarskom. Jediné riešenie vidí v posilnení ochrany schengenských hraníc. Podľa Remišovej je potrebné reevidovať zoznam krajín, ktoré sú podľa eurokomisie vo vojnovom konflikte a sprísniť azylovú politiku EÚ. Danko dodal, že kríza ukazuje slabosť Únie a nefunkčnosť Schengenu. Majerský a Krajniak pripustili, že hrozba zatvorenia česko-slovenskej hranice zo strany Českej republiky je reálna.



Majerský aj Forró sa v prípade šetrenia verejných financií a zvrátenia dlhu zhodli v potrebe viac využívať eurofondy. Podľa šéfa KDH tiež treba napríklad efektívnejšie vyberať dane a rozhýbať ekonomiku a biznis. Forró vidí priestor šetriť aj v štátnych inštitúciách. Podľa Krajniaka treba zdaniť monopoly, oligopoly a regulované subjekty. Danko dodal, že SNS je za zdaňovanie bánk a obchodných reťazcov. Remišová uviedla, že by tak ako doteraz šetrila na efektívnej prevádzke štátu.



V otázke zdravotníctva Krajniak považuje za dôležité dofinancovať ambulantný sektor a ďalší personál. Spolu s Forróm nesúhlasia s rušením nemocnice či oddelení v regiónoch, kde by tak došlo k zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Remišová deklaruje, že chce pokračovať v reforme zdravotníctva, s ktorou v bývalej vláde začala. Majerský zdôraznil, že v otázke zdravotníctva ide o starostlivosť o človeka a nemožno pozerať na financie.