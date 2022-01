Remišová: Je čas, aby sa krajina naučila s vírusom žiť

Bratislava 23. januára (TASR) - Strana Za ľudí podporí skrátenie karantény, ktoré je krízovým opatrením v pandemickej vlne omikronu. Za ľudí podporí aj povinné očkovanie, počká si však na stanovisko rezortu zdravotníctva a odborníkov. Nepodporia však sankcie voči neočkovaným, ktorým by sa nemala preplatiť zdravotná starostlivosť. Uviedla to vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) v diskusnej relácii V politike televízie TA3.



Slovensko sa podľa Remišovej musí vrátiť k normálnemu životu a musí skoncovať s lockdownami. "Je čas, by sa krajina naučila s vírusom žiť. Nemôžeme donekonečna žiť s obmedzeniami," zhodnotila.



Na margo obrannej zmluvy medzi SR a USA vicepremiérka povedala, že Slovensko potrebuje posilniť svoju obranyschopnosť. Za ľudí má podľa Remišovej preštudovanú obrannú zmluvu. Diskutovali o nej s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom (nominant SaS). Súčasná vláda podľa nej sprísnila znenie dohody oproti tomu, čo vyrokovali minulé vlády. Ide o sprísnenie voči americkej strane. Remišová je presvedčená, že ak by vládol Robert Fico (Smer-SD) či Peter Pellegrini (Hlas-SD), obrannú zmluvu s USA by podporovali. "Len najväčší zúfalec organizuje protesty proti niečomu, čo sám vyrokoval," podotkla na margo Fica, ktorý chystá protest proti zmluve.



Remišová poukázala, že obrannú zmluvu s USA má už dlhšie podpísanú aj Maďarsko a žiadne americké základne tam nepribudli. "Nevidela som, že by sa takýto cirkus robil v Maďarsku proti zmluve," poznamenala. Vicepremiérka zároveň odsúdila útoky Fica na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Sú podľa nej neakceptovateľné.



Podpísanie obrannej zmluvy je naliehavejšie aj pre situáciu na Ukrajine. "Je naším susedom a je naším záujmom zabezpečiť, aby sa Ukrajina voči prípadnej invázii mohla brániť," hovorí Remišová. O konkrétnej pomoci Ukrajine či obranných stratégiách hovoriť nechcela. Je to podľa nej záležitosť rezortu obrany, ktorý v tejto veci podniká konkrétne kroky. "Naším národným záujmom je mať medzi Ruskom a Slovenskom silnú a nezávislú a prodemokratickú Ukrajinu."



Vicepremiérka sa vyjadrila aj k téme komunálnych volieb. Strana plánuje postaviť kandidáta na primátora Žiliny, Košíc či Lučenca a dvoch kandidátov na predsedov samosprávnych krajov. Kandidáti sa podľa Remišovej budú nominovať na veľkej programovej konferencii v apríli. Vicepremiérke v komunálnych a župných voľbách nepôjde o kvantitu kandidátov, ale o to, aby strana postavila na primátorov kvalitných ľudí.



Remišová v diskusii prezradila, že ministerstvo investícií pripravuje identifikáciu cez mobil, tzv. mobilné ID. Remišová ho chce zaviesť v nasledujúcich mesiacoch.