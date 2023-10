Mons. František Trstenský prijal biskupskú vysviacku

Spišské Podhradie 21. októbra (TASR) - Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska, prijal v sobotu biskupskú vysviacku nový spišský biskup Mons. František Trstenský. Po slávnosti v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule zároveň prevzal úrad spišského diecézneho biskupa. Spolusvätiteľmi boli Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, a Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup.



"Je to veľká udalosť, pre miestnu cirkev i vôbec pre cirkev na Slovensku, pretože získavame nového, mladého, ambiciózneho človeka, pretože je v rokoch, keď ešte môže veľa toho nielen naplánovať, ale aj spraviť. Verím, že bude naozaj požehnaním nielen pre cirkev a Slovensko," uviedol arcibiskup Bober.



Novému biskupovi radí, aby z neho ľudskosť neubúdala. "Práve naopak, nech je ešte ľudskejší. Na Slovensku sa ľudskosť vytráca a vidíme, že je to nielen v politickej oblasti, ale vôbec medzi ľuďmi vzniká napätie. Je treba toto všetko eliminovať," doplnil Bober.



Biskup Trstenský verí, že bude v službe, do ktorej ho povolal Boh cez pápeža Františka, nápomocný ľuďom a cirkvi. "Budem sa snažiť robiť najlepšie, čo viem," uviedol a na margo plánovaných zmien povedal, že v cirkvi je potrebné vždy niečo meniť.



"To preto, lebo cirkev si dala heslo 'cirkev, ktorá sa obnovuje', takže neustále je potrebné niečo obnovovať. Potrebujem rozvahu a možno aj pokoj, lebo niekedy zbrklosť môže narobiť viac škody ako osohu," priblížil Trstenský a doplnil, že sa bude snažiť ostať pokorným a zbožným kňazom, ako mu to odkazujú jeho blízki.



Na sobotňajšiu slávnosť prišlo viac ako 4000 ľudí vrátane 20 biskupov zo Slovenska i zahraničia, množstva kňazov, rehoľníkov a seminaristov. Prítomní boli i zástupcovia iných kresťanských cirkví, štátnej i územnej samosprávy a akademickej obce.



František Trstenský sa narodil 13. marca 1973 v Trstenej, študoval v Spišskej Kapitule a kňazskú vysviacku prijal v roku 1997 v Tvrdošíne. Od roku 2020 pôsobil ako farár a dekan v Kežmarku a zároveň prednáša v Kňazskom seminári na Spiši. Svätý Otec František ho za spišského biskupa vymenoval na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra 2023.