Moravčík sa bude snažiť nadviazať na pozitívne kroky predchodcov

Bratislava 7. septembra (TASR) – Nový rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Oliver Moravčík sa bude usilovať nadviazať na pozitívne kroky všetkých svojich predchodcov. Uviedol to pri príležitosti utorkového vymenovania prezidentkou SR do funkcie rektora STU. Informuje o tom web STU.



„A v úzkej spolupráci so všetkými grémiami STU, súčasťami univerzity, jej študentmi a učiteľmi skonsolidovať situáciu a nastúpiť trend úspešného rozvoja vo všetkých oblastiach pôsobenia STU," poznamenal Moravčík.



Akademický senát (AS) STU zvolil Moravčíka v tajnom hlasovaní 28. júna. Od roku 2015 bol prorektorom STU pre strategické projekty a rozvoj, 26. apríla ho AS STU poveril výkonom funkcie rektora STU. Predtým pôsobil ako dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU (2006 - 2014) a ešte skôr ako prodekan. Na akademickej pôde pôsobí od roku 1976 ako vysokoškolský učiteľ. Ťažiskom jeho pedagogických aktivít sú prednášky v oblasti automatizácie, aplikovanej informatiky i ekonomiky a riadenia. Od roku 1992 je členom vedeckej rady STU, je aj členom vedeckých rád jej fakúlt a iných univerzít.



Vo svojom volebnom programe uviedol cieľ vytvoriť a udržiavať atraktívne a motivačné prostredie pre študentov, učiteľov, výskumníkov, zamestnancov a spolupracovníkov z externých inštitúcií. Nosnými piliermi volebného programu Moravčíka boli tradícia, moderná správa inštitúcie a silné medzinárodné väzby.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala Moravčíka do funkcie v utorok v priestoroch Prezidentského paláca.