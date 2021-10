Moravčík: Spájanie STU a UK nie je v súčasnosti aktuálne

Bratislava 3. októbra (TASR) - Inštitucionálne spájanie či zlučovanie Slovenskej technickej univerzity (STU) a Univerzity Komenského (UK) v Bratislave nie je v súčasnosti aktuálne. Rektor STU Oliver Moravčík pre TASR vyjadril presvedčenie, že na dosiahnutie vyššej kvality a lepšieho postavenia univerzity vo svetových rebríčkoch by to samo o sebe efekt neprinieslo. Hovorkyňa UK Lenka Miller pre TASR uviedla, že najväčšia slovenská univerzita mala a naďalej má záujem o úzku spoluprácu so STU, hlavne v zmysle využívania vzájomných synergií pri spoločných projektoch.



"STU a UK sú najväčšie a dlhodobo najlepšie univerzity na Slovensku s vlastnou históriou a dobrým menom doma i v zahraničí. Podobný model ako v Bratislave, dvojice univerzít (technickej a humanitne orientovanej), v stredoeurópskom priestore poznáme z Prahy, Brna, Viedne, Budapešti, kde sa o fúzii neuvažuje," priblížil Moravčík. Ako povedal, UK a STU majú blízke partnerské vzťahy, ťažisko spolupráce postupne presúvajú vo veľkej miere do oblasti vedy a výskumu, úspešne spolupracujú na viacerých spoločných veľkých projektoch.



Miller uviedla, že UK považuje spájanie síl za základ úspechu v súčasnom akademickom svete. "STU je naším prirodzeným partnerom, čo ilustruje napríklad dlhodobý strategický projekt ACCORD," povedala hovorkyňa najväčšej a zároveň aj najstaršej slovenskej univerzity. Moravčík vysvetlil, že v prípade projektu ACCORD ide o podporu spolupráce STU a UK vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít a súvisiacej infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania, teda zatraktívnenia vysokoškolského vzdelávania v prírodovedných a inžinierskych študijných programoch pre uchádzačov o štúdium zo Slovenska i zo zahraničia. Spolu s UK a Slovenskou akadémiou vied ide zas o pripravovaný projekt Centra vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS), ktorý má byť významný pre celý širší región.



Univerzita Komenského aktuálne spoločne so STU koordinuje aj propagáciu štúdia na zahraničných veľtrhoch. Podľa Moravčíka kľúčové budú reformné opatrenia orientované na kvalitu a efektívnosť univerzity, na ktoré sa bude STU zameriavať, či nevyhnutné reformné kroky v rámci vysokoškolského prostredia na Slovensku, po ktorých obidve univerzity volajú.