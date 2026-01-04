< sekcia Slovensko
Moravčík: V zdravotníctve sa zlepšila komunikácia, slabiny pretrvávajú
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Slovenské zdravotníctvo sa v uplynulom roku podľa prezidenta Slovenskej komory zubných lekárov Igora Moravčíka posunulo najmä v oblasti komunikácie medzi rezortom, odbornými a profesijnými organizáciami. Základné systémové slabiny, ako je nestabilné financovanie, dostupnosť starostlivosti či personálna situácia, však podľa neho pretrvávajú. Pre TASR to uviedol v hodnotení roka 2025.
„Pozitívne vnímam, že niektoré témy, ktoré boli dlhodobo odsúvané na okraj, sa dostali do odbornej a verejnej diskusie. Samotná diskusia však ešte neznamená riešenie. Pokiaľ sa tieto témy nepremietnu do konkrétnych, odborne pripravených a finančne krytých opatrení, stav zdravotníctva zostane len formálne stabilizovaný, nie reálne zlepšený,“ priblížil.
Za pozitíva považuje aj posilnenie odborného dialógu medzi rezortom zdravotníctva, profesijnými organizáciami a ďalšími aktérmi v systéme. „V ambulantnom sektore vrátane stomatológie sa podarilo dosiahnuť čiastkové posuny v oblasti úhrad a zvýšiť povedomie o reálnych ekonomických nákladoch poskytovateľov,“ dodal.
Ako negatíva vníma pokračujúcu nestabilitu financovania zdravotníctva, nepredvídateľnosť rozhodnutí a presúvanie systémových problémov do ambulantnej praxe. „Rast nákladov, inflácia, nové administratívne a technologické povinnosti či legislatívne zásahy bez adekvátnej analýzy dosahov zvyšujú tlak na ambulantných poskytovateľov a v konečnom dôsledku aj na pacientov,“ myslí si.
Medzi najväčšie výzvy patrila podľa Moravčíka v uplynulom roku udržateľnosť ambulantného sektora. „Zdravotníctvo čelilo kombinácii rastúcich nákladov, nedostatku personálu a rastúcich očakávaní bez primeraného finančného a systémového krytia,“ poznamenal.
Ďalšou významnou výzvou bola podľa neho kvalita a kontinuita vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vrátane lekárov a zubných lekárov. „Diskusie o skrátení štúdia či zmenách vo vzdelávacom systéme ukázali, aké dôležité je, aby reformy nevznikali izolovane, ale v spolupráci s odbornými a stavovskými organizáciami,“ mieni.
V budúcom roku bude podľa Moravčíka kľúčovou výzvou premeniť deklarovaný dialóg na konkrétne rozhodnutia. „Zdravotníctvo potrebuje stabilné pravidlá, predvídateľné financovanie a jasne definované kompetencie jednotlivých aktérov,“ zdôraznil.
Významnou témou bude podľa neho aj digitalizácia a kybernetická bezpečnosť, ktoré sú nevyhnutné, no zároveň finančne a organizačne náročné, najmä pre menších poskytovateľov. „Ak tieto povinnosti nebudú sprevádzané primeranou podporou, môžu ohroziť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regiónoch,“ upozornil.
Za nevyhnutné považuje v budúcom roku najmä stabilizovať financovanie zdravotníctva, a to nielen v ústavnej, ale predovšetkým v ambulantnej sfére. Úhrady podľa neho musia reflektovať reálne náklady poskytovateľov, inak bude dochádzať k postupnému oslabovaniu siete ambulancií a k zvyšovaniu finančnej záťaže pacientov.
Zároveň poukázal na potrebu posilniť úlohu profesijných samospráv pri príprave legislatívnych a systémových zmien, ako aj na posilnenie ich kompetencií. „Komory nie sú prekážkou reformy, ale jej prirodzeným partnerom,“ zdôraznil.
Na záver Moravčík apeloval, aby sa zdravotníctvo prestalo vnímať výlučne ako výdavok. Podľa neho by malo byť chápané ako strategická investícia do zdravia populácie, prevencie a dlhodobej udržateľnosti zdravotného systému.
