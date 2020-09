Moravčíková je jedinou kandidátkou na podpredsedníčku Najvyššieho súdu

Bratislava 5. septembra (TASR) - Jedinou kandidátkou na podpredsedníčku Najvyššieho súdu (NS) SR je Andrea Moravčíková. Navrhol ju šéf NS SR Ján Šikuta. TASR to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller. Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu (NS) SR sa má uskutočniť 21. septembra na zasadnutí Súdnej rady SR.



Kandidátov na podpredsedu NS SR môžu Súdnej rade navrhnúť jej členovia, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov NS SR, sudca NS SR a minister spravodlivosti. Oprávnené subjekty mohli navrhnúť Súdnej rade kandidátov do 31. augusta.



Najvyšší súd nemá podpredsedníčku odkedy odišla sudkyňa Jarmila Urbancová do dôchodku. Urobila tak po tom, ako ju Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala počas akcie Búrka, keď pre korupčnú trestnú činnosť obvinila 18 osôb, z ktorých bolo 13 sudcov. Urbancová je obvinená z podplácania v kauze Technopol Servis.