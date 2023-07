Moravskí a slovenskí vodohospodári podpísali memorandum o spolupráci

Horné Srnie 13. júla (TASR) - Slovenskí a moravskí vodohospodári budú pri riešení vodohospodárskej problematiky postupovať spoločne. Vyplýva to z memoranda, ktoré vo štvrtok podpísali generálny riaditeľ Povodia Moravy Václav Gargulák a poverený generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Ladislav Glinda. Informoval o tom hovorca SVP Marián Bocák.



Vodohospodári chcú spoločne postupovať pri riešení vodohospodárskej problematiky na hraničných vodách a efektívne koordinovať prípravu a realizáciu spoločných projektov. Užšia spolupráca bude spočívať vo výmene skúseností, odovzdávaní vodohospodárskych dát, koordinácii pri správe hraničných tokov a príprave spoločných projektov.



"Som nadšený z myšlienky spoločného revitalizačného projektu, ktorým preukážeme spoločné ciele oboch republík v správe nášho vodného bohatstva. Zároveň sa nám ponúka jedinečná možnosť čerpania poznatkov od kolegov z Povodia Moravy, ktorí počtom a kvalitou revitalizačných projektov patria v našom regióne medzi lídrov," uviedol Glinda.



Prvým konkrétnym projektom bude revitalizácia rieky Vláry. Pramení vo Vizovických vrchoch, Vlárskym priesmykom preteká na Slovensko, kde sa vlieva do Váhu. Vďaka spolupráci a spoločnému postupu sa Vlára v nasledujúcich rokoch stane modelovým príkladom pre ďalšie adaptačné opatrenia a pre koordináciu cezhraničných projektov.



"Úzka a efektívna spolupráca má obrovský význam práve pri príprave projektov. Klimatická zmena nepozná hranice, a preto v povodí Vláry chceme u nás aj na Slovensku vykonať ozdravenie celej krajiny, revitalizovať vodný tok, zlepšiť jeho morfológiu a vytvoriť protierózne opatrenia tak, aby bola rieka odolnejšia voči dopadom klimatickej zmeny. Zmeny na seba budú nadväzovať bez ohľadu na štátnu hranicu," zdôraznil Gargulák.



V rámci spolupráce vznikne pracovná skupina zložená z českých aj slovenských vodohospodárov. Ich úlohou bude pripraviť podklady na vznik cezhraničného projektu. Povodie Moravy spracuje návrh revitalizačných opatrení na Vláre od Vlachovíc po hranicu so Slovenskom, Slovenský vodohospodársky podnik od štátnej hranice po sútok s Váhom.