Morbídne obézni pacienti majú v nemocniciach špeciálne postele

Bratislava 11. apríla (TASR) - Pre morbídne obéznych pacientov sú v nemocniciach k dispozícií postele i operačné stoly s vyššou nosnosťou. "Problém môže nastať pri potrebe zobrazovacej diagnostiky, keďže napríklad vyšetrenie magnetickou rezonanciou je limitované šírkou prístroja a pri CT nosnosťou stola," povedala pre TASR hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Ružena Maťašeje.



S obéznymi pacientmi sa podľa nej v nemocnici stretávajú dlhodobo, preto sú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti objemným pacientom vybavení. Jednotlivé oddelenia disponujú aj špeciálnymi lôžkami, priblížila Maťašeje s tým, že umožňujú transport po všetkých koridoroch a výťahoch. Operačné sály sú vybavené operačnými stolmi s nosnosťou do 370 kilogramov.



Doplnila, že pokiaľ je obézny pacient pohyblivý, sebestačný a pri vedomí, starostlivosť o neho nepredstavuje až taký problém. Náročnejšia je podľa jej slov starostlivosť o pacienta, ktorý nie je pri vedomí alebo je imobilný.



Nemocnica Agel Košice-Šaca realizuje bariatrické operácie a disponuje dvoma lôžkami s nosnosťou do 285 kilogramov. "Iné špeciálne vybavenie pri týchto pacientoch potrebné nie je," doplnila pre TASR Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí. Podľa jej slov je pri preklade, polohovaní či manipulácii pacientov s morbídnou obezitou potrebná asistencia väčšieho počtu personálu ako pri bežných pacientoch.



"Pri extrémne obéznych pacientoch je naozaj potrebné aj špeciálne vybavenie. Drvivá väčšina nášho vybavenia, ako napríklad operačné stoly, transportné vozíky či CT prístroj, sú dimenzované do 160 kilogramov," podotkla Pavliková za Fakultnú nemocnicu Agel Skalica. Pri ťažších pacientoch podľa nej hľadajú riešenia v spolupráci s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.



Hovorkyňa Fakultnej nemocnice Nitra Tatiana Kubinec pre TASR priblížila, že sa s morbídne obéznymi pacientami v zdravotníckom zariadení stretávajú výnimočne. "V prípade operačných výkonov disponujeme operačnými stolmi a posteľami s nosnosťou do 400 kilogramov," ozrejmila. Manipulácia s nimi je podľa nej náročnejšia a v prípade operačných výkonov sa s pacientom manipuluje minimálne. "Tak, ako je dovezený a umiestnený na operačnú sálu, v takej polohe sa operačný výkon zrealizuje," doplnila.



Pri transporte nadrozmerných pacientov pomáhajú aj hasiči. Minulý rok uskutočnili 644 takýchto výjazdov. Pri týchto výjazdoch sa využíva transportná plachta bariatrická s nosnosťou do 400 kilogramov. Manipulácia s nimi je značne náročná a predstavuje riziko aj pre zasahujúcu posádku.