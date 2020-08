Morfín môže vyvolať závislosť, preto ho vydávajú na špeciálny predpis

Bratislava 22. augusta (TASR) - Morfín je veľmi účinné liečivo proti bolesti, ktoré sa v praxi používa už desiatky rokov, jeho nesprávne používanie však môže vyvolať závislosť so závažnými dôsledkami. Aby sa takéto riziko eliminovalo, pre morfín a podobné liečivá sú vytvorené predpisy so šikmým modrým pruhom. Priblížil to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na sociálnej sieti.



Na predpis s modrým pruhom sa predpisujú liečivá nazývané omamné a psychotropné látky II. skupiny. Sú to látky, ktoré majú potenciál ovplyvňovať psychiku či vyvolať závislosť so závažnými zdravotnými či psychosociálnymi následkami. "Okrem toho vám lekár na predpis s modrým pruhom môže predpísať aj také lieky, ktoré síce oficiálne nepatria do tejto skupiny, ale hrozí pri nich riziko zneužitia," doplnil ŠÚKL.



Okrem morfínu patria medzi omamné a psychotropné látky spomedzi známych liečiv napríklad ketamín či kokaín, ktoré sa používajú v anestéziológii.



Lieky vydávané na lekársky predpis s modrým pruhom sú pod osobitným dohľadom. Aj preto treba pri ich výbere v lekárni nahlásiť svoje osobné údaje. Vydávanie takýchto liekov bez predpisu nie je možné.