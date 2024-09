MORISTI ZBYSTRITE: Diaľničiari upozorňujú na uzávery 12 tunelov

Bratislava 3. septembra (TASR) - Dvanásť diaľničných tunelov na diaľniciach D1, D2 a D3 a rýchlostnej ceste R4 čaká počas septembra a októbra pravidelná údržba. Ide o tunely Sitina, Považský Chlmec, Bôrik, Žilina, Ovčiarsko, Horelica, Svrčinovec, Poľana, Šibenik, Bikoš, Prešov a Branisko. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Prevažná časť uzávery tunelov je realizovaná v noci. Doprava bude počas ich uzavretia presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.



Tunel Sitina bude úplne uzavretý od 6. septembra od 22.00 h do 7. septembra do 9.00 h, následne od 7. septembra od 22.00 do 8. septembra do 9.00 h. Rovnako tak od 13. septembra od 22.00 h do 14. septembra do 9.00 h a tiež od 14. septembra od 22.00 h do 15. septembra do 9.00 h.



Tunel Sitina bude uzavretý aj v októbri. A to od 4. októbra od 22.00 h do 5. októbra do 10.00 h, následne od 5. októbra od 22.00 h do 6. októbra do 10.00 h a od 11. októbra od 22.00 h do 12. októbra do 10.00 h.



Tunel Považský Chlmec bude uzavretý od 13. septembra od 8.00 h do 15. septembra do 17.00 h.



Tunel Bôrik bude uzavretý od 17. septembra od 20.00 h do 18. septembra do 6.00 h, následne od 18. septembra od 20.00 h do 19. septembra do 6.00 h a od 19. septembra od 20.00 h do 20. septembra do 6.00 h.



Tunely Žilina a Ovčiarsko budú uzavreté od 20. septembra od 6.00 h do 30. septembra do 18.00 h.



Tunel Horelica bude uzavretý od 16. septembra od 9.00 h do 22. septembra do 20.00 h.



Tunely Svrčinovec a Poľana budú uzavreté od 27. septembra od 20.00 h do 29. septembra do 20.00 h.



Tunel Šibenik bude uzavretý od 27. septembra od 22.00 h do do 29. septembra do 8.00 h (ľavá tunelová rúra, smer Žilina) a od 27. septembra od 23.00 h do 29. septembra do 9.00 h (pravá tunelová rúra, smer Prešov).



Tunel Bikoš bude uzavretý od 3. októbra od 20.00 h do 4. októbra do 6.00 h a následne od 4. októbra od 22.00 h do 6. októbra do 16.00 h.



Tunel Prešov bude uzavretý od 9. októbra od 20.00 h do 10. októbra do 6.00 h, následne od 10. októbra od 20.00 h do 11. októbra do 6.00 h a od 11. októbra od 22.00 h do 13. októbra do 16.00 h.



Tunel Branisko bude uzavretý od 19. októbra od 00.00 h do 23. októbra do 18.00 h.