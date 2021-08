Šéf rezortu obrany J. Naď povýšil vojnového veterána Š. Štefloviča

Bratislava 28. augusta (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) povýšil vojnového veterána Štefana Štefloviča do vojenskej hodnosti kapitán vo výslužbe. Hviezdy na jeho výložkách podľa slov ministra "odrážajú tvár a činy skutočného hrdinu". Šéf rezortu obrany deň pred oslavami výročia Slovenského národného povstania (SNP) ocenil aj viacerých účastníkov národného boja za oslobodenie z okolia Trenčína. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Každý jeden účastník SNP, či už bojoval za nesmrteľné hodnoty so zbraňou v ruke, alebo bez nej, si zaslúži obrovskú úctu, rešpekt a poďakovanie. Chvíle s týmito hrdinami sú pre mňa nesmierne vzácne, pretože počuť ich príbehy ešte umocňuje vďačnosť za život v demokracii, slobode a mieri, za ktoré mnohí ich priatelia a spolubojovníci položili život," uviedol minister.



Vojnový veterán Šteflovič je podľa slov ministerstva rodák z Kochanoviec a okrem iného sa ako príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR zúčastnil bojovej cesty od Kamenca Podolského až po Dukliansky priesmyk. "Kde sa vo funkcii veliteľa roty automatčíkov zapojil do Karpatsko-duklianskej operácie, v ktorej utrpel ťažké zranenia," priblížil rezort s tým, že naposledy bol v roku 2019 povýšený do hodnosti poručíka vo výslužbe.



Minister v rámci sobotňajšieho programu venovanému vojnovým veteránom ocenil viacerých účastníkov národného boja za oslobodenie z okolia Trenčína. "Venoval im Pamätné medaily k 75. výročiu SNP a skončeniu 2. svetovej vojny," uviedla Kovaľ Kakaščíková. Ocenenie si podľa jej slov prevzali Nora Guttmannová, Július Kusý, Mária Mištinová, Pavol Múčka, a tiež členovia oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín Miroslav Malay, Miroslav Ondráš a Vieroslav Pelech.