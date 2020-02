Rezort obrany upozorňuje na budúcotýždňové presuny vojenskej techniky

Bratislava 14. februára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR upozorňuje obyvateľstvo na budúcotýždňové presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenska. Naplánované sú od 17. do 23. februára. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Danka Capáková.



Celkovo by malo ísť o 13 cestných presunov, pričom pôjde predovšetkým o presuny poľských a slovinských vojakov.



Rezort obrany dáva do pozornosti aj presuny nadrozmerného nákladu a cestné kolóny Ozbrojených síl SR na trase Rožňava – Centrum výcviku Lešť, Prešov – Ruská Nová Ves, Sereď – Nemecká, Hlohovec – Dobrá Niva, Hlohovec – Koliňanský Vrch, ako aj železničné presuny na trase Michalovce – Moldava nad Bodvou a Sása-Pliešovce – Trebišov.