Rezort obrany: V modrých baretoch pôsobilo už vyše 11.000 vojakov SR

Bratislava 29. mája (TASR) - Viac ako 11.000 slovenských vojakov pôsobilo od vzniku SR pod vlajkou Organizácie spojených národov (OSN) v medzinárodnom krízovom manažmente. Pri príležitosti medzinárodného dňa mierových síl OSN sa im poďakoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Každá mierová misia má svoje špecifiká, no všetky sledujú spoločné ciele – minimalizovať ľudské utrpenie a vytvoriť podmienky na fungovanie miestnych inštitúcií. Naši vojaci a vojačky takýmto spôsobom pomáhajú po celom svete už 28 rokov. Odísť ďaleko od svojich blízkych, aby pomohli najzraniteľnejším a odovzdali svoje skúsenosti a poznatky tým, ktorí to potrebujú, si pritom žiada veľkú dávku odvahy a odhodlania," uviedol minister.



Náčelník generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko doplnil, že udržiavanie mieru vo svete pod vlajkou OSN patrí k jednému z dôležitých pilierov operácií medzinárodného krízového manažmentu, do ktorých Slovensko prispieva svojimi vojakmi. "Zároveň ide aj o jedno z najdlhších nasadení v zahraničí, keďže slovenskí vojaci plnili úlohy hneď krátko po vzniku SR v bývalej Juhoslávii," pripomenul.



Rezort obrany ozrejmil, že SR od svojho vzniku pomáhala v celkovo 16 mierových misiách OSN. V súčasnosti podľa slov hovorkyne plní úlohy v mierovej misii UNFICYP na Cypre a UNTSO v Golanských Výšinách 240 slovenských vojakov.



OSN vznikla v roku 1945. Jej mierové misie sa môžu podľa slov MO zameriavať na prevenciu prepuknutia konfliktu, prípadne jeho rozšírenia za hranice štátu, ako aj na stabilizáciu konfliktných situácií po ich vypuknutí, či vytvorenie podmienok pre skupiny snažiace sa o mierové dohody a ďalšie ciele.



Medzinárodný deň mierových síl OSN bol vyhlásený v roku 2002. Pripomína sa od roku 2003 vždy 29. mája. V tento deň preto, lebo 29. mája 1948 boli pod modrou zástavou rozmiestnené mierové sily na Blízkom východe. Táto operácia sa stala prvou misiou medzinárodného spoločenstva zameranou na udržanie mieru.