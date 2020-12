Most a SMK pokročili so spoločnou stranou

Bratislava 16. decembra (TASR) - Mimoparlamentné maďarské strany Most-Híd a SMK v stredu oznámili, že pokročili v budovaní spoločného politického subjektu. Predstavitelia strán uviedli, že jednotu ešte nemajú, chcú čo najširšiu spoločnú stranu, aby mala maďarská komunita silné zastúpenie. Spolupatričnosť sa k tejto spolupráci zatiaľ nehlási, hoci v lete podpísali memorandum o vytvorení subjektu všetky tri strany. Jej predseda Szabolcs Mózes neplánovane vystúpil na tlačovej konferencii. Tvrdí, že Most-Híd chcela rokovať len s SMK, čo následne predseda Mosta-Híd László Sólymos odmietol.



Šéf SMK Krisztián Forró ozrejmil, že strany od augusta rokovali v pracovných skupinách. "Jedna skupina rokovala v súvislosti s obsahovou časťou spolupráce, dohodli sme sa na 12 bodoch, ktoré zverejníme. Začali sme rokovania aj po organizačnej stránke spoločnej strany. Môžem povedať, že na 95 percent sme sa dohodli, ako môžu tieto strany spolu fungovať," uviedol Forró. Verí, že Spolupatričnosť sa ešte chce dohodnúť. "Stále nemôžeme hovoriť o jednote, lebo musí byť čo najširšia. Naďalej čakáme na každý subjekt, ktorý chce úprimne pracovať na tom, aby mala naša komunita silné zastúpenie, aby sa pridal," dodal.



Sólymosovi je ľúto, že na tlačovú konferenciu prišli dvaja a nie traja. "Ani ľudia, ani voliči si to nezaslúžia," povedal Sólymos, ktorého však teší, že Most-Híd s SMK po dlhých rokoch zakopali vojnovú sekeru. Chcú vytvoriť silnú platformu, ktorá by mala zastupovať Maďarov žijúcich na Slovensku i ďalšie národnosti. Rokovania podľa neho nie sú jednoduché.



Mózes na tlačovej konferencii uviedol, že predstavitelia Mosta-Híd mali nedávno oznámiť ochotu rokovať len s SMK. "Kolegovia z Mosta-Híd povedali, že končia, že musíme s niečím prísť, že žiadne iné možnosti na dohodu nevidia a odmietli, aby sme ďalej rokovali," povedal šéf Spolupatričnosti. Podľa Mózesa sa tri subjekty na mnohých otázkach zatiaľ nedohodli.



Sólymos reagoval, že Most-Híd nikdy nedal žiadne ultimátum a nikdy nepovedal, že nebude rokovať. "Nikto nikoho nechce vytesniť," dodal. Mózes ešte pred tlačovou konferenciou v stanovisku uviedol, že Most-Híd tlačí na partnerov "do bezodkladného paktu ešte pred Vianocami, zrejme z dôvodu obáv z nevítanej návštevy príslušníkov NAKA u niektorých bývalých alebo dnešných politikov, nominantov alebo oligarchov z pozadia strany Most-Híd".