Bratislava 1. októbra (TASR) - Mimoparlamentné strany Most-Híd a Dobrá voľba naznačujú možnú spoluprácu v odborných témach. Naznačovali to po tohtotýždňovom stretnutí predsedovia strán László Sólymos (Most-Híd) a Tomáš Drucker (Dobrá voľba).



"S predsedom Dobrej voľby Tomášom Druckerom sme sa stretli, aby sme sa porozprávali o možnostiach spolupráce našich strán v odborných témach," potvrdil pre TASR Sólymos. Obe strany majú podľa jeho slov odborníkov v oblastiach, v ktorých má súčasná vláda deficit. Spomína zdravotníctvo, cestnú a železničnú infraštruktúru aj školstvo.



"Preto sme sa rozhodli tieto sily spojiť a obe strany sme pripravené začať hľadať prieniky v týchto témach a prinášať riešenia, pretože máme reálny záujem vytvoriť alternatívu voči vláde," doplnil Sólymos.



Rokovanie potvrdil Drucker na sociálnej sieti. "Pýtal som sa ho (Sólymosa, pozn. TASR), ako nový maďarský subjekt. Veď, ak im to nevyjde, treba premýšľať o rozumnej spolupráci. Potrebujeme ponúknuť regiónom dobrý program aj zastúpenie," uviedol Drucker. Doplnil, že so Sólymosom sa zhodli na podpore pre zdravotníkov. "Sú naozaj zhrození z chaosu, ktorý sa predvádza v rezorte zdravotníctva. Na konci trpí pacient."







Obaja kritizujú vládu Igora Matoviča (OĽANO) za zlyhávanie v boji proti pandémii. Sólymos dodáva, že nie sú známe ani vízie a priority jednotlivých ministerstiev. "Namiesto toho, aby sa vládna koalícia venovala dôkladnej príprave plánu obnovy, sa riešia interrupcie a vládne noviny," doplnil. Koaliční predstavitelia naopak hovoria, že plánu obnovy sa koalícia venuje dôsledne.



Most-Híd po parlamentných voľbách zostal pred bránami Národnej rady SR, získal iba 2,05 percenta. Po neúspechu odstúpil vtedajší predseda Béla Bugár a nahradil ho Sólymos. Dobrá voľba ako novozniknutá strana dosiahla vo voľbách 3,06 percenta hlasov.