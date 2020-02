Most-Híd a SaS mimoriadnu schôdzu nepodporia

Bratislava 18. februára (TASR) - Poslanci vládneho Mosta-Híd nepodporia otvorenie utorkovej mimoriadnej schôdze, ktorú iniciovali strany Smer-SD a SNS. Vyhlásil to predseda strany Béla Bugár. Povedal, že navrhované opatrenia sú nesystémové a nie sú adresné. Poslanci Mosta-Híd sa podľa Bugára ani nezúčastnia na rokovaní schôdze.



"Nemyslíme si, že pár dní pred voľbami by sme mali práve takto ukázať, že kampaňujeme v Národnej rade SR, a nie vonku medzi občanmi," povedal Bugár.







Dodal tiež, že predseda Smeru-SD mu volal tesne pred oznámením týchto opatrení, čo Bugár považuje za nezodpovedné. Dodal, že to nehovorí ani o stabilite, počas štyroch rokov spoločného vládnutia sa podľa neho dali podobné návrhy prijať. Podľa Bugárových slov sú ochotní prijímať riešenia, ale také, ktoré sú adresné a majú finančné krytie.



Šéf Mosta-Híd uviedol, že Istanbulský dohovor už parlament dvakrát odmietol. "Pre mňa platí to, že na Slovensku tento dohovor nemôže byť platný," povedal. Na mimoriadnej schôdzi by sa malo rokovať aj o tom, či parlament vysloví súhlas s Istanbulským dohovorom.



Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) na utorkovom tlačovom brífingu pred začiatkom schôdze uviedol, že nesúhlasí s rušením diaľničných známok. Suma známky je podľa neho nízka a dlhodobo sa nezvyšovala. Ak by takýto návrh prešiel, bude to znamenať výpadok 80 miliónov eur pre Národnú diaľničnú spoločnosť, povedal minister. V tejto súvislosti tiež Érsek vyzval predsedu SNS a parlamentu Andreja Danka, aby sa nevyjadroval k rezortu dopravy, ale len k tým rezortom, ktoré má na starosti SNS.



SaS nepodporí otvorenie mimoriadnej schôdze, hovoria o morálnom hazarde

Opozičná SaS nepodporí otvorenie utorkovej mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Predseda SaS Richard Sulík na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že poslanci z ich klubu sa nebudú prezentovať, ak sa koalícii ale podarí ju otvoriť, nebudú hlasovať za schválenie programu.



"Sme za to, aby dôchodky boli dostatočne vysoké na to, aby umožnili dôstojný život tým, ktorí celý život pracovali, ale nedá sa to robiť za cenu, že vydrancujeme štátny rozpočet," zdôraznil Sulík a podotkol, že sa prijatím predložených sociálnych návrhov môže navýšiť deficit štátneho rozpočtu.



SaS kritizuje nesystematicky pripravené návrhy. Sulík tvrdí, že plošné dvíhanie prídavkov na dieťa ako aj zavedenie 13. dôchodku pre všetkých je morálnym hazardom. Predložené sociálne opatrenia podľa Sulíka nie sú dostatočne nastavené.



Na mimoriadnej schôdzi majú poslanci rokovať o vládnych návrhoch zákonov, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. O všetkých troch bodoch by mal parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Do programu schôdze sa zaradil aj návrh na vyslovenie nesúhlasu s Istanbulským dohovorom. Schôdzu iniciovali poslanecké kluby Smeru-SD a SNS.



Zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, ako aj samotné predložené opatrenia kritizujú viacerí opoziční poslanci. Poslanci za OĽaNO, ako aj nezaradení poslanci pôsobiaci v stranách Za ľudí, PS a Spolu neplánujú schôdzu podporiť. Naopak, ĽSNS zvolanie schôdze podporuje, a to pre rokovanie o Istanbulskom dohovore. Poslanci vládneho Mosta-Híd so zvolaním schôdze nesúhlasia.