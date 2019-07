Most-Híd a SMK hovorili o vytvorení koalície, zatiaľ sa nedohodli

Obidve strany chcú byť po voľbách v roku 2020 v parlamente a tiež vo vláde.

Bratislava 29. júla (TASR) – Vládny Most-Híd a mimoparlamentná strana SMK sa zatiaľ nedohodli na spolupráci pre budúce parlamentné voľby. Informovali o tom po pondelkovom rokovaní. Most-Híd naň prišiel s podmienkami spolupráce, navrhuje volebnú koalíciu s SMK.



"Priniesli sme podmienky na to, ako by bolo vhodné a nutné sa dohodnúť, rokovali sme iba o možnosti koalície. Ak sa to nepodarí, budeme nútení ísť do volieb sami," povedal podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz. Zdôraznil, že strany musia navzájom rešpektovať svoju identitu. "SMK je etnická skupina, Most-Híd je skôr interetnická strana. Toto sa nemôže meniť," uviedol Ravasz.



SMK požiadavky prerokuje na utorkovom (30. 7.) predsedníctve strany. „Myslím si, že podmienky boli celkom konštruktívne, dá sa povedať, že poskytujú dobrý základ toho, aby sme o nich rokovali v rámci predsedníctva. Prvoradé je pre nás stanovisko našich členov," povedala podpredsedníčka strany SMK-MKP Ildikó Agócs Kőrösi.



Obidve strany chcú byť po voľbách v roku 2020 v parlamente a tiež vo vláde. „Musíme chápať, že ani koalícia nie je istota. Ani samostatná participácia nie je istota vo voľbách. Musíme v súčasnosti prekročiť päťpercentnú hranicu, keďže obidve strany sú pod piatimi percentami. Keď by sme šli do koalície, to už máme sedem percent,“ uzavrel Ravasz. Zhodujú sa, že treba zabezpečiť, aby maďarská menšina mala po voľbách zastúpenie v Národnej rade SR.