Most-Híd: Do parlamentných volieb nenavrhuje zmenu na čele strany

Bratislava 1. júna (TASR) – Most-Híd do parlamentných volieb v roku 2020 nenavrhuje zmenu na čele strany. V sobotu o tom rozhodlo predsedníctvo strany. TASR o tom informovala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Strana zároveň nevylučuje spoluprácu maďarských síl, ale odmieta podľa hovorkyne podmienky iných strán. Cieľom strany je tiež zastúpenie regiónov a národnostných menšín v parlamente i vo vláde aj po roku 2020. O možných krokoch má ešte rokovať júnová republiková rada strany.



Predsedníctvo podľa hovorkyne rokovalo o výsledku volieb do Európskeho parlamentu, ako aj o možnostiach spolupráce s inými stranami. "Vieme spolupracovať s každým, kto nespochybňuje naše základné hodnoty. Naďalej odmietame politiku založenú na podnecovaní napätia a vyznávame hodnoty spolupráce a otvorenosti," vysvetlila Debnár a dodala, že strana "odmieta úsilie iných strán, aby nám kládli podmienky okolo toho, aké hodnoty máme presadzovať, aký máme mať politický štýl, alebo aby zvonka kádrovali našich politikov".



Most-Híd zároveň pociťuje zodpovednosť za to, aby sa v roku 2020 neopakovala situácia, ktorá nastala v prípade Európskeho parlamentu, keď celé regióny a najpočetnejšia národnostná menšina Maďari ostali bez politickej reprezentácie, pripomenula Debnár.



Strana sa má preto v nasledujúcich týždňoch venovať príprave republikovej rady a snemu strany. "V rámci procesu strana zvolá aj okresné organizácie, ktoré taktiež môžu podať návrhy na prijatie potrebných zmien," doplnila hovorkyňa.



Podľa informácií TASR sa pred zasadnutím predsedníctva spomínala aj možná výzva predsedovi Bélovi Bugárovi na odchod z funkcie. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) tento týždeň uviedol, že strana sa s výsledkom eurovolieb, v ktorých Most-Híd získal 2,59 percenta hlasov a neobsadil ani jeden mandát, vyrovnáva rôzne. Podľa vlastných slov súhlasí s tým, že roztrieštenosť komunite neprospieva.



Na Slovensku sú momentálne okrem Mosta-Híd aj neparlamentné SMK a Maďarské fórum. SMK v eurovoľbách tiež neuspela a Maďarské fórum ešte v žiadnych voľbách nekandidovalo, vzniklo len nedávno.