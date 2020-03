Most-Híd dočasne povedú L. Sólymos, A. Agócs, P. Krajňák a K. Pataky

Bratislava 3. marca (TASR) – Most-Híd povedú do zvolania snemu strany László Sólymos, Attila Agócs, Peter Krajňák a Karol Pataky. Rozhodlo o tom predsedníctvo strany na svojom utorkovom zasadnutí. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Klára Magdeme.



"Vzhľadom na zlý výsledok, ktorý strana v parlamentných voľbách dosiahla, po demisii predsedu Bélu Bugára na dnešnom zasadnutí odstúpilo aj predsedníctvo strany," uvádza sa v stanovisku. Jeho členovia však zo strany neodchádzajú, všetci ostávajú členmi Mosta-Híd.



Úlohou členov dočasného vedenia je príprava nových stanov a snemu, ktorý zvolí aj nástupcu odchádzajúceho predsedu strany.



V reakcii na nepriaznivý výsledok sobotných (29. 2.) parlamentných volieb Bugár už skôr oznámil, že odstúpi z funkcie predsedu strany. Tiež povedal, že zostane pre stranu pracovať, lebo je to podľa neho "vzácny projekt". O novom predsedovi sa malo podľa neho rozhodnúť na sneme strany.



Bugár zároveň pozval SMK k rokovaciemu stolu. Maďari a ďalšie národnostné menšiny ostali totiž bez parlamentnej reprezentácie. Pre neúspešný výsledok vo voľbách odstúpili zo svojich funkcií aj predseda Strany maďarskej komunity (SMK) József Menyhárt a členovia republikového predsedníctva strany.



Vo voľbách do Národnej rady SR získal Most-Híd 2,05 percenta hlasov, ostal teda pred bránami parlamentu. Maďarskú komunitnú spolupatričnosť (MKS) volilo 3,90 percenta voličov. Na kandidátke MKS boli aj predstavitelia SMK.