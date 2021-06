Most-Híd je pripravený na vstup do spoločnej maďarskej strany Aliancia

Bratislava 26. júna (TASR) - Mimoparlamentná strana Most-Híd je pripravená na vstup do spoločnej maďarskej strany Aliancia. Na sobotnej republikovej rade prijal Most-Híd základné dokumenty potrebné na jej vznik. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda Mosta-Híd László Sólymos. Republiková rada prijala aj uznesenie k pandémii a plánu obnovy, stanovisko zaujala k otázkam práv národnostných menšín a boja proti extrémizmu.



Alianciu majú tvoriť maďarské strany Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť. Na vzniku spoločného subjektu sa dohodli v marci tohto roka. Republiková rada podľa Sólymosa prijala dokumenty, ktoré sú výsledkom rokovaní a vzájomných kompromisov a ktoré sú potrebné na vznik spoločnej strany.



Most-Híd rešpektuje, čo má Aliancia uvedené v základných princípoch, a to dodržiavanie zmlúv a dohôd, rešpektovanie rovnosti a dôstojnosti partnerov, presadzovanie pravidiel demokratickej politickej kultúry. "Práve preto v tejto fáze našim partnerom nestanovujeme ďalšie požiadavky, lebo práve tie by mohli rozbiť našu krehkú dohodu," poznamenal Sólymos.



Republiková rada podľa Sólymosa jednoznačne potvrdila, že spojenie síl maďarských strán je nevyhnutnosťou. Nechce, aby menšiny zostávali na Slovensku na vedľajšej koľaji.



V súvislosti s pandémiou strana ďalej upozornila, že pre nový variant ochorenia COVID-19 sú ohrozenejšie nezaočkované skupiny obyvateľov, medzi ktorými sú aj deti. Vyzvala preto vládu premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby zabezpečila ochranu detí. Ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) zase vyzvala, aby pre možný lockdown, ktorý môže nastať v školskom roku 2021/2022, pripravil stratégiu dištančnej výučby. Sólymos skonštatoval, že republiková rada negatívne hodnotí dianie na ministerstve školstva a kultúry v oblasti národnostnej politiky.



Plán obnovy, ktorého súčasťou je aj reforma zdravotníctva, hodnotí Most-Híd pozitívne. Avšak vyzýva vládu, aby nepokračovala v zanedbávaní južných a východných regiónov. Predstavitelia strany nesúhlasia s tým, aby sa z nemocníc na juhu a východe Slovenska stali iba zariadenia pre dlhodobo chorých a chronických pacientov. "Podporíme takú reformu zdravotníctva, ktorá prinesie vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti a ktorá bude dostupná pre každého," podotkol Sólymos.