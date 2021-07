Most-Híd nesúhlasí so zákonom na podporu kultúry národnostných menšín

Bratislava 13. júla (TASR) - Mimoparlamentný Most-Híd nesúhlasí so snahou predkladateľov zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín ani s jeho znením. Považuje ho za oklieštenie kultúrnej samosprávy. Predseda strany Most-Híd László Sólymos sa preto obrátil na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. TASR o tom informovala za stranu Klára Magdeme.



Sólymos od hlavy štátu žiada vrátenie zákona do Národnej rady (NR) SR na opätovné prerokovanie, aby sa mohol vytvoriť dodatočný priestor na širšiu spoločenskú diskusiu o tejto právnej norme.



Navrhované zmeny podľa Mosta-Híd vytvárajú nerovnaké podmienky pre subjekty pôsobiace v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu. Podľa názoru mimoparlamentnej strany sa celoplošným vylúčením obchodných spoločnosti vysiela odkaz, že na kultúru národnostných menšín sa na Slovensku pozerá ako na oblasť, ktorá nie je schopná a vhodná vytvárať ekonomické hodnoty, a má sa obmedziť na úzko definovanú reprezentatívnu funkciu.



Výhrady má aj voči legislatívnemu procesu, ktorý bol podľa Mosta-Híd bol neštandardný. "Nie je výsledkom ani odbornej, ani spoločenskej diskusie," dodal s tým, že do tvorby zákona neboli zapojené organizácie v oblasti kultúry národnostných menšín, nebol oslovený ani poradný orgán vlády, výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny ani splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny pri prerokovaní v NR SR nebol uznášaniaschopný.