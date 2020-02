Bratislava 20. februára (TASR) - Most-Híd nevstúpi do koalície s ĽSNS ani so Smerom-SD. Sľubuje to predseda Mosta-Híd Béla Bugár v zmluve s občanmi, ktorú predstavil na štvrtkovej tlačovej konferencii v parlamente. Dokument hovorí aj to, že strana chce presadzovať zmeny na očistu justície či prokuratúry.