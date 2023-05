Most-Híd opúšťa Alianciu, prekáža mu Gyimesi aj postoj SMK

Bratislava 16. mája (TASR) - Platforma Most-Híd v utorok opúšťa mimoparlamentnú maďarskú stranu Aliancia. Pre TASR to uviedli predstavitelia platformy po pondelkovom (15. 5.) grémiu Aliancie, na ktorom sa nedohodli na obsadení kandidátnej listiny. Most-Híd tvrdí, že platforma SMK trvá na tom, aby bol bývalý poslanec parlamentu za OĽANO György Gyimesi na kandidátke Aliancie. Gyimesi podľa Mosta-Híd ohrozuje hodnotové ukotvenie Aliancie, preto v nej nemôže zotrvať.



"Vulgarizácia politiky a politický štýl, ktorý bývalý poslanec OĽANO predstavuje, ohrozuje pôvodné hodnotové ukotvenie Aliancie, preto v nej nemôžeme zotrvať," vyhlásil pre TASR predseda platformy Most-Híd Konrád Rigó. Dodal, že na základe utorkového uznesenia prijatého najvyšším rozhodovacím orgánom platformy odchádzajú z Aliancie.



Most-Híd skonštatoval, že zástupcovia SMK nekompromisne trvajú na kandidatúre Gyimesiho za Alianciu v predčasných parlamentných voľbách aj za cenu toho, že tým Most-Híd definitívne vytesnia z Aliancie. "Odchádzame z Aliancie, ale neodchádzame z politiky. Príbeh strany Mosta-Híd pokračuje vo štvrtok ustanovujúcim snemom strany," dodal predstaviteľ Mosta-Híd László Sólymos.



Predseda Aliancie Krisztián Forró zároveň TASR informoval, že všetky tri platformy predložili svoje kandidátne listiny. "K dohode zatiaľ nedošlo. Súčasťou kandidátnej listiny, ktorú predložila platforma SMK, je aj György Gyimesi na 150. mieste," priblížil.



Podpredseda Aliancie Szabolcs Mózes už skôr vyhlásil, že odchod jednej z platforiem by znamenal zánik Aliancie. Zdôraznil, že je kľúčové, aby strana zostala jednotná.



Aliancia vznikla zo strán Most-Híd, Spolupatričnosť a SMK, ktoré sa stali jej platformami. SMK cez víkend uviedla, že sa dohodla s Gyimesim na spolupráci a má byť na 150. mieste kandidátky Aliancie. Ešte predtým Most-Híd deklaroval, že nebude súčasťou Aliancie, za ktorú bude kandidovať Gyimesi. Aliancia mala o návrhu kandidátky rozhodnúť v pondelok (15. 5.), čo sa nestalo. Do konca mája mala návrh kandidátky odobriť republiková rada Aliancie.