Most-Híd ponúka miesta na kandidátke stranám, s ktorými sa dá dohodnúť

Bratislava 22. júna (TASR) - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár opäť ponúkol strane svoju funkciu. Tá to neprijala. Bugár to potvrdil po sobotňajšom rokovaní Republikovej rady strany v Bratislave. V súvislosti s koalíciou uviedol, že situáciu nevníma tak, že by mali byť predčasné voľby. Strana zároveň avizovala, že chce spolupracovať so subjektmi, ktoré podporujú regióny, nielen menšinovými. Diskutovať chce najmä s mimoparlamentnými stranami a združeniami. Tým stranám, s ktorými sa vie dohodnúť, ponúka Most-Híd miesta na svojej kandidačnej listine.



Bugár poukázal, že po budúcich parlamentných voľbách by menšiny nemuseli mať zastúpenie v Národnej rade SR. "Naša strana, ako jediná parlamentná strana priamo zameraná na podporu regiónov a menšín si uvedomuje zodpovednosť, preto sme sa rozhodli ponúknuť spoluprácu každej strane, ktorá zdieľa naše hodnoty, pre ktoré sme sa pred desiatimi rokmi rozhodli a ktoré priniesli nespochybniteľné merateľné výsledky," povedal na tlačovej konferencii Bugár.



V nasledujúcich týždňoch chce Most-Híd rokovať najmä s mimoparlamentnými stranami a združeniami v prospech posilnenia ponuky pre regióny a národnostné menšiny. "Stranám, s ktorými sa vieme dohodnúť, ponúkame miesto na našej kandidátke do parlamentných volieb," doplnil Bugár. Predsedníctvo má osloviť politické strany a zduženia a pripraviť návrh na spoluprácu. Most-Híd čaká aj výročný snem, ktorý má rozhodnúť o budúcom smerovaní strany.



Bugár reagoval aj na odkaz predsedu SNS Andreja Danka, že ak bude Most-Híd hlasovať za opozičnú novelu zákona o štátnom jazyku, bude to porušenie koaličnej zmluvy. "Možno toto má byť dôvod na vyvolanie predčasných volieb, ale to nie je náš problém, ale ich," uviedol Bugár. Dodal, že Most-Híd môže právnu normu podporiť a v prvom čítaní to aj urobí. Hovorí však aj o potrebe novelu vylepšiť. Ak prejde do druhého čítania, Most-Híd právnu normu podporí v druhom čítaní až po jej vylepšení.



