Politici reagujú na demisiu L. Sólymosa

Bratislava 23. januára (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) oceňuje krok ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) ako gesto politickej kultúry. Uviedol to v reakcii na jeho demisiu. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) doobeda uviedol, že je znepokojený nočným incidentom Sólymosa a požiadal ho, aby predstúpil pred verejnosť a ospravedlnil sa.Sólymos uviedol, že je pripravený niesť za svoje zlyhanie zodpovednosť.povedal Sólymos s tým, že sa ospravedlnil každému, koho sa jeho správanie dotklo, vrátane majiteľov reštaurácie.doplnil.Sólymos a jeho brat sa v stredu večer (22. 1.) zapojili v ázijskej reštaurácii na Laurinskej ulici v Bratislave do roztržky. Polícia ich zadržala a po vykonaní potrebných úkonov prepustila.Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva a trestného činu poškodzovania cudzej veci.Strana Most-Híd stojí za rozhodnutím ministra životného prostredia a podpredsedu vlády SR Lászlóa Sólymosa (Most-Híd), ktorý oznámil, že podáva demisiu po stredajšom (22.1.) incidente. TASR o tom informovala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme.uvádza sa v reakcii Mosta-Híd. Ako dodali, rešpektujú jeho rozhodnutie.dodáva sa v stanovisku strany.Sólymos a jeho brat sa v stredu večer zapojili v ázijskej reštaurácii na Laurinskej ulici v Bratislave do roztržky. Polícia ich zadržala a po vykonaní potrebných úkonov prepustila. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva a trestného činu poškodzovania cudzej veci. Dvojica podľa polície slovne aj fyzicky napadla personál reštaurácie, po vykázaní jeden z mužov poškodil a rozbil sklenenú výplň vchodových dverí reštaurácie.Sólymos sa stal ministrom po parlamentných voľbách v roku 2016. Do čela rezortu prišiel z pozície šéfa parlamentného klubu, podnikateľa, životnému prostrediu sa predtým nevenoval. Po demisii vlády po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorá sa uskutočnila 15. marca 2018, sa stal Sólymos 22. marca 2018 opäť ministrom životného prostredia SR a vicepremiérom slovenskej vlády.Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) považuje odstúpenie ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) za ukážkový príklad toho, ako sa má štátnik v takejto situácii zachovať. Stredajší incident Sólymosa považuje za chvíľkové zlyhanie. Uviedol to na sociálnej sieti.hovorí Gál, ktorý považuje Sólymosa za jeho dlhoročného priateľa a kolegu.Jeho demisia a ospravedlnenie svedčí podľa Gála o jeho charaktere a cti.pokračuje v stanovisku.Z profesionálneho hľadiska považuje Gál Sólymosa za jedného z mála ministrov, za ktorým bolo vidno skutočné výsledky.Opozičné SaS a OĽaNO oceňujú, že minister životného prostredia László Sólymos odstúpil po stredajšom (22. 1.) incidente. Hnutie Sme rodina demisiu akceptuje.Poslankyňa Anna Zemanová z SaS na sociálnej sieti uviedla, že minister urobil správne rozhodnutie.zhodnotila.Rozhodnutie Sólymosa víta aj hnutie OĽaNO.Sme rodina demisiu akceptuje.uviedlo v reakcii pre TASR.