Most-Híd si v januári zvolí nové vedenie

Bratislava 15. novembra (TASR) - Strana Most-Híd 2023 si na januárovom sneme zvolí vedenie na ďalšie obdobie. Vyjadrí sa aj k ďalším otázkam, prezidentským voľbám a k ďalšej spolupráci so stranou Modrí. Informoval o tom predseda Mosta-Híd László Sólymos.



"Do septembrových parlamentných volieb sme išli spoločne s Modrými Mikuláša Dzurindu, lebo sme mali aj máme rovnaké nazeranie na svet a budúcnosť tejto krajiny. Našu jasnú víziu a zodpovedný prístup k budúcnosti Slovenska v týchto voľbách premohli populistické heslá a politická arogancia," povedal Sólymos. Idea, na ktorej Most-Híd postavili, je pre podporu spolunažívania Slovákov, Maďarov a ďalších národnostných menšín potrebná.



Sólymos predpokladá, že stranu budú budovať samostatne bez strany Modrí. Musia však o tom rozhodnúť delegáti snemu začiatkom budúceho roka. "Prezidentské voľby považujeme za ďalší mimoriadne dôležitý politický akt. V januári už budú známi všetci kandidáti, a my budeme môcť zaujať zodpovedné stanovisko aj k tejto otázke," podotkol.