Most-Híd tvrdí, že spoluprácu s Maďarským fórom vylúčili pred mesiacom

Bratislava 16. augusta (TASR) - Vládny Most-Híd tvrdí, že možnú spoluprácu s mimoparlamentnou stranou Maďarské fórum (MF) vylúčil na ich prvom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo začiatkom júla. Uviedla to hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. "Zsolt Simon opäť robí politickú nadprácu," povedala Debnár.



Predseda MF Zsolt Simon v piatok na tlačovej konferencii odmietol akúkoľvek spoluprácu s Bélom Bugárom. Reagoval tak na informácie z údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs., v ktorej sa Bugár spomína. "Pokiaľ sa Most-Híd a SMK dohodnú na spolupráci, my tam nemáme čo robiť. Tam, kde je Béla Bugár, tam my nebudeme," povedal Simon.



Maďarské fórum nemá pocit, že by Bugár vo štvrtok (15. 8.) povedal všetko o esemeskách s Marianom K. "Bugár sa opakovane priznal iba k tomu, čo sa už aj tak dostalo na verejnosť. Bližšie nevysvetlil ani dešifrované správy Mariana K. o ich stretnutí," hovorí Simon.