Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Most na Triblavinskej ceste je otvorený. Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na sociálnej sieti.
„Triblavinská cesta, ktorá spája Čiernu vodu v Chorvátskom Grobe a "starú" seneckú cestu I/61, je po mesiacoch uzávery opätovne otvorená,“ konštatuje BSK.
Dôvodom uzávery bola výstavba mosta cez diaľnicu D1. Pôvodný most bol v havarijnom stave a v marci 2024 bol zbúraný. Na jeho mieste vyrástol nový most, ktorý preklenuje nielen diaľnicu D1, ale aj vodný tok Čierna voda.
