Drucker odmietol spoločnú kandidátku s Mostom, spolupráci sa nebráni

Bratislava 12. novembra (TASR) - Vládny Most-Híd ponúkal neparlamentnej Dobrej voľbe spoluprácu pred budúcoročnými voľbami. Malo ísť o ponuku kandidovať spoločne na jednej kandidačnej listine pod názvom jednej strany. Most-Híd mal ponúkať svoje premenovanie. Dobrá voľba to odmietla, ale spolupráci pred ani po voľbách sa nebráni. TASR to potvrdil predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker. Stretnutie potvrdili aj zdroje z Mosta-Híd.



Dobrú voľbu založil nedávno exminister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker. Most-Híd a jeho klub v posledných týždňoch a mesiacoch opustilo niekoľko poslancov. Martin Fedor a Katarína Cséfalvayová sa spojili s Druckerom. Do Dobrej voľby vstúpil aj Peter Kresák, ktorý opustil klub Mosta-Híd nateraz ako posledný.



"So stranou Most-Híd momentálne neprebiehajú žiadne rokovania. Strana Dobrá voľba koncom októbra na svojom ustanovujúcom sneme schválila svoje programové smerovanie a lídrov, s ktorými sa bude uchádzať o dôveru občanov v nastávajúcich voľbách do Národnej rady," uviedol pre TASR Drucker.



Pripomína, že jeho strana je pripravená na spoluprácu s každým politickým partnerom, ktorý získa dôveru vo voľbách a zároveň nie je reprezentantom myšlienok, ktoré akýmkoľvek spôsobom popierajú ľudskú dôstojnosť či základné práva a slobody garantované Ústavou SR. "Dobrá voľba nenájde prienik ani so stranami, ktoré majú za cieľ vystúpenie Slovenska z EÚ," doplnil Drucker.



Dodáva, že jeho strana chce priniesť do politiky riešenia, ktoré pomáhajú ľuďom v ich každodennom živote, zlepšujú ich sociálno-ekonomické postavenie a budujú úspešný, spravodlivý a fungujúci štát. Uvedomuje si pritom, že takéto výsledky sa dajú dosiahnuť iba v spolupráci s osobami a stranami, pre ktorých sú morálka, ľudskosť a služba verejnosti prvoradé. "Zároveň sa nebráni ani prípadnej spolupráci pred voľbami, pokiaľ takáto spolupráca vedie k lepšiemu presadeniu programu Dobrej voľby," doplnil Drucker.



Most-Híd rokoval o možnej spolupráci cez leto s ostatnými maďarskými stranami, ale nedohodli sa a strana chcela ísť do volieb samostatne. Vo volebných prieskumoch sa pohybuje na hranici zvoliteľnosti či pod ňou, kde je aj Dobrá voľba.



Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnu listinu do 1. decembra 2019.