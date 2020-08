Most, SMK a Spolupatričnosť podpíšu deklaráciu o spolupráci

Bratislava 2. augusta (TASR) - Predsedovia troch mimoparlamentných maďarských strán Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť podpíšu 20. augusta v Komárne deklaráciu o spolupráci a vytvorení spoločného politického subjektu. TASR to uviedli zástupcovia strán po minulotýždňovom stretnutí v Gombaseku, kde sa oficiálne stretli prvýkrát od parlamentných volieb. V najbližších dňoch sa začnú rokovania, kde sa budú strany rozprávať o podobe spoločného subjektu. Spolupatričnosť by ho chcela vytvoriť najneskôr do roka.



"Sme za to, aby vznikla jedna spoločná strana, ktorá bude zastupovať všetkých Maďarov na Slovensku. Treba ukončiť stav, ktorý tu trval 11 rokov, a bol poznamenaný vzájomnými hádkami a nevraživosťou medzi dvoma tradičnými stranami. Voliči nechcú vidieť staré hádky, ale novú jednotu. Najneskôr do roka musí byť vytvorená jednotná maďarská reprezentácia, ktorá zároveň bude pracovať na spoločenskom programe," povedal pre TASR predseda Spolupatričnosti Szabolcs Mózes.



Most-Híd nedávno zverejnil výsledky prieskumu verejnej mienky, na základe ktorých spojenie maďarských strán očakáva zhruba 70 percent voličov maďarskej národnosti. Nájsť spôsob a vhodnú formu spolupráce je podľa predsedu strany Lászlóa Sólymosa len prvým krokom. "Potrebujeme víziu, stratégiu a konkrétne riešenia na konkrétne problémy, ktoré ich trápia," dodal pre TASR Sólymos.



Organizátorom štvrtkového (30. 7.) stretnutia bola Spolupatričnosť, pozvali na ňu tiež starostov a miestnych poslancov južného Slovenska a vedúcich predstaviteľov rôznych maďarských organizácií na Slovensku. Na návrh Sólymosa sa dohodli na podpísaní deklarácie.



Konečná forma spoločného subjektu ešte nie je jasná. "Technické a právne riešenie zjednotenia strán, či už na princípe platforiem v rámci volebnej strany, alebo formou úplného zlúčenia terajších strán do jednej spoločnej strany, sa rozhodne na rokovaniach delegácií strán, ktoré sa začne už na budúci týždeň," uviedol pre TASR tlačový tajomník SMK Róbert Králik.



Mimoparlamentná strana Maďarské fórum (MF) podľa jej predsedu Zsolta Simona na oficiálnu diskusiu pozvanie nedostala. Pre TASR Simon povedal, že za rokovacím stolom by mali byť všetky maďarské strany na Slovensku. Vnucovať sa trom spolupracujúcim stranám nechce. "Je päť subjektov, keď sa z nich tri rozhodli ísť svojou cestou, Maďarské fórum nebude tá, ktorá sa tam bude nasilu vnucovať, pôjdeme vlastnou cestou," povedal. Simon si podľa svojich slov počká na výsledok rokovania týchto strán. Pripomenul, že spoluprácu do budúcna MF nevylučuje, ale skôr by bola za to, aby spolupracovali všetky maďarské strany, ktoré na Slovensku fungujú. Na akcii v Gombaseku sa podľa neho zišlo len malé percento pozvaných ľudí.