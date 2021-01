Most, SMK a Spolupatričnosť sa nedohodli na rozložení síl v strane

Bratislava 20. januára (TASR) – Predstavitelia mimoparlamentných maďarských strán Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť sa na utorkovom online rokovaní nedohodli na rozložení síl v spoločnej strane. Ďalšie kolo rokovaní ich čaká 28. januára.



Most-Híd tvrdí, že ide o poslednú nevyriešenú otázku, pričom rokovania by chceli ukončiť do 15. februára. Most-Híd a SMK nesúhlasia s návrhom Spolupatričnosti, aby o početnom zastúpení strán v orgánoch spoločnej strany a o funkcionároch rozhodli voliči hlasovaním.



SMK navrhuje mať v spoločnom politickom projekte 50-percentný podiel, k čomu podľa tlačového tajomníka strany Róberta Králika nemajú Most-Híd ani Spolupatričnosť výhrady. Problém má byť v rozdelení zvyšných 50 percent. SMK tvrdí, že Spolupatričnosť žiada o štvrtinové a Most-Híd o tretinové zastúpenie. Most-Híd chce pri rozložení síl vychádzať z výsledkov posledných parlamentných volieb.



„Pomer 3 : 2 : 1 podľa nás zodpovedá tomu, čo sme pred rokom v týchto voľbách dosiahli. Predsedníctvo preto prijalo uznesenie, ktorým delegáciu zaviazalo rokovať o jednej tretine," uviedol pre TASR predseda Mosta-Híd László Sólymos. Spolupatričnosť mala navrhnúť, aby o pomernom zastúpení síl v spoločnej strane rozhodli občania. Označili to za tzv. primárky.



Ideu primárok si vie Most-Híd predstaviť pri výbere lídra kandidátky a SMK by ich akceptovalo pri zostavovaní budúcej volebnej kandidátky. „V demokratickom svete totiž nemá obdobu, aby o vnútorných straníckych záležitostiach hlasovali voliči. O vnútrostraníckych záležitostiach všade rozhodujú jedine členovia danej strany," reagoval Králik.



Názory sa tiež podľa SMK rôznia aj pri termíne ukončenia rokovaní a podpísania konečnej dohody o založení novej strany. „Spolupatričnosť sa nechce nikde ponáhľať, podľa nich je ešte dosť času. Strana Most-Híd by rada ukončila rokovania do začiatku sčítania obyvateľov, čiže do 15. februára. SMK je tiež toho názoru, že nemá zmysel rokovania zbytočne naťahovať, chce ich ukončiť čím skôr," doplnil Králik.



Všetky tri strany podpísali v auguste minulého roka memorandum o vytvorení spoločného politického projektu.



B.Bugár: Ak sa nedohodnú tri maďarské strany,spojiť by sa mohli aspoň Most a SMK

Pokiaľ nedôjde k celkovej dohode troch maďarských strán, mohli by sa dohodnúť na spolupráci aspoň SMK a Most-Híd. Myslí si to bývalý šéf oboch strán Béla Bugár, ktorý zdôrazňuje potrebu čo najširšej dohody maďarských strán.



Strany sa podľa neho musia čoskoro rozhodnúť, či pôjdu spolu všetci traja, teda Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť, alebo len SMK a Most-Híd. "Každý segment maďarskej politickej scény na Slovensku si musí uvedomiť, že ak nedôjde k úplnej dohode, bude veľmi ťažké sa dostať do parlamentu," povedal pre TASR Bugár.



Varoval pred rozbíjaním dohôd zo strany Spolupatričnosti. Podľa Bugára postupovali podobne aj pred voľbami. "Bohužiaľ, musím povedať, že tá tretia 'strana' Spolupatričnosť robí to isté, čo pred parlamentnými voľbami. Aj pred voľbami rozbili dohodu na vytvorení volebnej strany, ktorú sme vtedy urobili s SMK. To iste robia aj teraz," povedal pre TASR.



Bugár zdôraznil, že Most-Híd si musí aj v spoločnom projekte zachovať to, že je multietnickou stranou. Oceňuje schopnosť Mosta-Híd a SMK dohodnúť sa. "Nesmú však pripustiť to, že nejaká Spolupatričnosť s neexistujúcimi štruktúrami začne rozbíjať to, čo už bolo dohodnuté," uviedol.



Svoj návrat do politiky Bugár vylúčil, je však ochotný poradiť, pokiaľ o jeho radu bude záujem. "Ak sa niekto na mňa obráti, že chce vedieť môj názor aj k Mostu-Híd alebo k SMK, poviem, ako by som to robil. Ale už je to ich zodpovednosť," reagoval na otázku TASR, či už s politikou definitívne skončil.