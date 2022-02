Motivátori SME SI ROVNÍ pomáhajú ľuďom so zdravotným hendikepom

Charakteristika organizácie:

Slovenský paralympijský výbor vznikol 31. 1. 1995. Zabezpečuje prípravu a účasť slovenských reprezentantov na paralympijských hrách a ďalších medzinárodných podujatiach, podporuje rozvoj paralympijských športov na Slovensku, propaguje šport medzi zdravotne znevýhodnenými deťmi a mládežou a pomáha osobám so zdravotným hendikepom aj v sociálnej oblasti.

Banská Bystrica 22. februára (OTS) - Myšlienka na založenie centier včasnej pomoci, v ktorých by ťažko zdravotne postihnutým po úrazoch či ochoreniach pomáhali ľudia s rovnakou životnou skúsenosťou, vznikla v Slovenskom paralympijskom výbore. V zahraničí je tento prístup známy ako peer to peer support, na Slovensku sa s jeho aplikáciou len začína. Do praxe ju uvádza 48 vyškolených motivátorov projektu SME SI ROVNÍ pôsobiacich v piatich centrách – v Kováčovej, Piešťanoch, Žiline, Košiciach a v Prešove. Najčastejšie sa pohybujú priamo v teréne a s klientmi komunikujú v mieste ich bydliska.hovorí manažér siete centier včasnej pomoci Milan Kašiak.Tou ďalšou oblasťou sú skupinové aktivity, pričom ich obsah vzniká aj na základe požiadaviek klientov. Najčastejšie sú zamerané na využívanie informačno-komunikačných technológií, na práva osôb so zdravotným postihnutím, psychológiu, zdravý životný štýl a životosprávu. V pláne sú témy ako muzikoterapia alebo efektívna komunikácia. Keďže sa klienti menia, niektorí po dosiahnutí nastavených cieľov z projektu odchádzajú a noví prichádzajú, úspešné skupinové aktivity sa budú opakovať.Foto: J. Sedlákvysvetľuje Jana Zimanová, vedúca odborného tímu projektu.Projekt SME SI ROVNÍ sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja z operačného programu Ľudské zdroje.Viac informácií na: