MOTORISTI, POZOR: Miestami je na ceste kašovitý či zľadovatený sneh
Povrch vozoviek na horských priechodoch je prevažne vlhký až mokrý.
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné. Miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh. Na svojom webe zjazdnost.sk o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC).
Kašovitý sneh hrúbky dva až tri centimetre sa nachádza na R3 v oblasti Tvrdošína a na úseku R3 Sedliacka Dubová - Široká. Vrstva čerstvého až utlačeného snehu do hrúbky troch centimetrov sa nachádza v kopcovitých a horských oblastiach. Na horskom priechode Skýcov si treba dať pozor na zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter.
Povrch vozoviek na horských priechodoch je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Biela Hora, Cukmantel, Dobšiná, Donovaly, Fačkov, Huty, Javorník, Látky-Prašivá, Makov, Oravská Lesná, Podspády, Príslop, Pusté Pole, Vernár, Veľké Pole, Vrchslatina a Zbojská je vozovka pokrytá čerstvým až utlačeným snehom hrúbky jeden až tri centimetre.
Cestári upozorňujú aj na poľadovicu na ceste III/3420 Víťaz-Dolina - Kluknava. Snehové jazyky sa zase vyskytujú na ceste I/66 v sedle Besník a na horskom priechode Donovaly.
