MOTORKÁRSKA SEZÓNA JE TU: Polícia apeluje na bezpečnosť na cestách
V minulom roku zomrelo na cestách 25 vodičov motoriek.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Polícia apeluje na bezpečnosť na cestách. S príchodom jarnejšieho počasia sa začína motorkárska sezóna. Vodiči motocyklov by mali dávať pozor na počasie či stav vozovky, ktorá môže byť po zime pokrytá výtlkmi či posypovým materiálom. Pozornosť by mali venovať aj technickému stavu motoriek či svojmu výstroju. Na tlačovej konferencii na to vo štvrtok upozornili prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová, policajný viceprezident Rastislav Polakovič a šéf dopravnej polície Juraj Tlacháč. Na opatrnosť apelovali aj smerom k vodičom v autách.
„Od začiatku tohto roka evidujeme už dve obete z radov vodičov motocyklistov a okrem teda tých všetkých spomínaných nehôd nám preukazujú aj tieto nehody, že sa nestávajú tragické nehody motocyklistov len mimo obce, ale aj v obciach. V obciach často najväčším rizikom, ktoré zohráva úlohu pri práve týchto tragických udalostiach, je netrpezlivosť v dopravných kolónach,“ uviedla Maškarová.
Dodala, že nebezpečné býva aj prekročenie rýchlosti či rýchla jazda v miestach, kde do cesty môže motorkárovi vbehnúť chodec či auto. K štatistikám doplnila, že v minulom roku zomrelo na cestách 25 vodičov motoriek. Najviac dopravných nehôd pritom spôsobujú skúsenejší vodiči - tí, ktorí majú vodičské oprávnenie viac ako desať rokov. Najmenej takí, ktorí ho nemajú ani rok.
Maškarová poukázala, že záujem o motorky na Slovensku rastie. Zvyšuje sa nielen počet vydaných vodičských oprávnení, ale aj množstvo registrovaných motoriek.
Policajný viceprezident Polakovič upriamil pozornosť na letné mesiace, ktoré sú podľa štatistík najrizikovejšie. Najviac nehôd sa zároveň stáva popoludní a nebezpečné môžu byť najmä víkendy. Bolo to tak aj v roku 2025. „Sobota - 150 nehôd, päť usmrtených, a nedeľa - 107 nehôd, sedem usmrtených. Tak keď si vezmete, že dokopy za sobotu a nedeľu máme 257 nehôd, je to prakticky 40 percent z celkového počtu. Horšie to už je pri usmrtených osobách, kde 12 osôb je prakticky skoro polovica,“ upozornil.
Policajti podľa Polakoviča konajú na cestách preventívne. „Máme isté množstvo motocyklov, ktoré vo výraznej miere práve v tieto dni a v tieto časy nasadzujeme. Tiež monitorujeme rôzne motorkárske zrazy, kde chceme aj aktívne prispievať k tomu, aby tieto motorkárske zrazy dopadli dobre. Takže naozaj prispôsobujeme výkon služby problémovým časom. Ako som povedal, čas od 14.00 do 20.00 h, ide o časy počas víkendov alebo počas štátnych sviatkov,“ uviedol.
Tlacháč zároveň poukázal na fakt, že policajti sa v teréne stretávajú aj s motorkármi, ktorí v obci jazdia rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu. Radí tiež vyhnúť sa riskantnému predbiehaniu, kľučkovaniu medzi autami či nebezpečnému rozbiehaniu sa.
