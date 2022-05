Mountfield otvára novú predajňu v Košiciach

Košice 11. mája (OTS) - Sieť predajných centier Mountfieldu sa rozšíri o ďalšiu zmodernizovanú predajňu, tentokrát v Košiciach. Nová predajňa sa nachádza v obchodnej zóne OC AURA na ulici Pri Prachárni (oproti futbalovému štadiónu) a nahradí pôvodnú predajňu, ktorá už nespĺňala vysoký štandard moderného nakupovania. Slávnostné otvorenie prebehne od štvrtku 12.5. do soboty 14. 5. 2022. Počas slávnostného otvorenia môžu zákazníci využiť zľavy 30 až 50% na všetko a k tomu dostanú aj ďalšiu slávnostnú zľavu 10%.



Nová predajňa zákazníkom ponúkne väčšiu predajnú plochu s lepšou prehľadnosťou ponúkaného sortimentu, kvalitnú interiérovú navigáciu a samoobslužnú časť. Ďalej je interiér doplnený o veľkoformátové interaktívne panely s dotykovou obrazovkou, ktoré fungujú ako komfortný sprievodca kompletným sortimentom. Samozrejmosťou sú väčšie skladové priestory. V predajni je interiérové bazénové centrum, v ktorom je zabudovaný zapustený keramický bazén SMARAGD, luxusné akrylátové vírivé vane a mnoho ďalších bazénových a wellness doplnkov a príslušenstva. Predajňa disponuje aj jednoduchým prístupom k servisu s moderne vybavenou prijímacou miestnosťou. Celková plocha nového predajného centra je 1485 m2. Nová predajňa disponuje samostatným parkoviskom obchodného centra, navyše má aj samostatné parkovacie miesta priamo pred vchodom a manipulačnú plochu len pre zákazníkov servisu.



„S modernizáciou a revitalizáciou celej predajnej siete sme začali už v roku 2016 a darí sa nám dodržiavať plán prestavby predajných centier ako na Slovensku, tak aj v Českej republike. Z novootvorených predajní dostávame pozitívne ohlasy od zákazníkov, ktoré sa prejavujú aj na vyšších tržbách. To nás samozrejme teší a vieme, že ideme správnym smerom. Mesto Košice, ktoré sa nachádza vo východnej časti Slovenska, je druhým najväčším mestom na Slovensku. O náš sortiment tu vnímame veľký záujem a preto verím, že vybraná lokalita a moderné interiéry novej predajne v Košiciach prispejú k väčšiemu komfortu zákazníkov pri nakupovaní,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Mountfield Michal Pobežal.



História pôvodnej predajne v Košiciach začala už v roku 2004. Predajňa bola otvorená na Severnom nábreží 45, pri hypermarkete Tesco. Niekoľko rokov poskytovala kvalitné služby pre zákazníkov, ale vzhľadom na ich narastajúci záujem už nebolo možné existujúce priestory ďalej rozširovať. Preto sme prijali rozhodnutie predajňu presťahovať do nových a komfortných priestorov.



Mountfield prevádzkuje celkom 18 predajní na Slovensku a 58 v Českej republike.