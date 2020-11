Mountfield otvára novú predajňu v Nových Zámkoch

Nové Zámky 25. novembra (OTS) - Nová predajňa sa nachádza v obchodnej zóne OC PIRITOV vedľa predajne TESCO na ulici Nitrianská, a nahradí pôvodnú predajňu na ulici Gúgska 53, ktorá už nespĺňala vysoký štandard moderného nakupovania. Slávnostné otvorenie prebehne od štvrtka 26. novembra do soboty 28. novembra. Na zákazníkov čaká vynikajúca ponuka predvianočných cien na celý sortiment, ďalej vianočné stromčeky – čerstvé kaukazské jedle a v neposlednom rade výber až z 1000 vianočných ozdôb a dekorácií so zľavami 50 – 71%. Počas slávnostného otvorenia obdrží prvých 300 zákazníkov zadarmo fľašu exkluzívneho vína La Joya Sauvignon Blanc Grand Reserve.



Nová predajňa zákazníkom ponúkne väčšiu predajnú plochu s lepšou prehľadnosťou ponúkaného sortimentu, kvalitnú interiérovú navigáciu a samoobslužnú časť. Ďalej je interiér doplnený o veľkoformátové interaktívne panely s dotykovou obrazovkou, ktoré fungujú ako komfortný sprievodca kompletným sortimentom. Samozrejmosťou sú väčšie skladové priestory. V predajni je interiérové bazénové centrum, v ktorom je zabudovaný zapustený keramický bazén SMARAGD, luxusná akrylátová vírivá vaňa a mnoho ďalších bazénových a wellness doplnkov a príslušenstva. Predajňa disponuje aj jednoduchým prístupom k servisu s moderne vybavenou prijímacou miestnosťou. Celková plocha nového predajného centra je 1465 m2. Nová predajňa disponuje samostatným parkoviskom obchodného centra, navyše má aj samostatné parkovacie miesta priamo pred vchodom a manipulačnú plochu len pre zákazníkov servisu.



„S modernizáciou a revitalizáciou celej predajnej siete sme začali už v roku 2016 a darí sa nám držať plán prestavby predajných centier ako na Slovensku, tak aj v Českej republike. Z novootvorených predajní dostávame pozitívne ohlasy od zákazníkov, ktoré sa prejavujú aj na vyšších tržbách. To nás samozrejme teší a vieme, že ideme správnym smerom. Čo sa týka nitrianskeho regiónu, tak tu vnímame veľký záujem o náš sortiment, a preto verím, že vybraná lokalita a moderné interiéry novej predajne v Nových Zámkov prispejú k väčšiemu komfortu zákazníkov pri nakupovaní,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Mountfield Michal Pobežal.



História pôvodnej predajne v Nových Zámkoch začala už v roku 2004. Predajňa bola otvorená v zástavbe rodinných domov na ulici Gúgska. Niekoľko rokov poskytovala kvalitné služby pre zákazníkov, ale vzhľadom na narastajúci záujem zákazníkov už nebolo možné existujúce priestory naďalej rozširovať. Preto padlo rozhodnutie predajňu presťahovať do nových a komfortných priestorov.



Mountfield prevádzkuje celkom 18 predajní na Slovensku a 57 v Českej republike.