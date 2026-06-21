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Mozartova Veľká omša uzavrie 77. koncertnú sezónu SF
Mozartovu Omšu uvedú Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Adamom Sedlickým.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) uzavrie v nedeľu svoju 77. koncertnú sezónu. V Koncertnej sieni SF zaznejú dve diela Wolfganga Amadea Mozarta, ktorého 270. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka filharmónie Martina Tolstova.
Spresnila, že návštevníci záverečného koncertu si vypočujú Mozartove Sláčikové kvarteto č. 19 C dur „Disonantné“, KV 465 a Omšu c mol, KV 427.
Mozartovu Omšu uvedú Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Adamom Sedlickým. „Sólistami koncertu budú sopranistka Adriana Banásová, altistka Jarmila Vantuchová, tenorista Juraj Kuchar a basista Tomáš Šelc,“ dodáva filharmónia s tým, že dielo zaznie v naštudovaní Sedlického, pre ktorého pôjde o dirigentský debut v rámci koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie.
„Pôvodne bol koncert avizovaný v Katedrále sv. Martina o 15.00 h. Z prevádzkových dôvodov sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie o 15.30 h. Zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti,“ vysvetľuje Tolstova.
Pripomína, že Mozartova Omša c mol, KV 427, označovaná aj ako Veľká omša, patrí k najvýznamnejším skladateľovým sakrálnym dielam. Vznikala v rokoch 1782 - 1783 po Mozartovom príchode do Viedne. „Prvé uvedenie sa uskutočnilo v roku 1783 v Kostole sv. Petra v Salzburgu. Mozartova sestra Nannerl vo svojom denníku zaznamenala, že sopránový part pri tejto príležitosti spievala skladateľova manželka Constanze,“ uvádza SF k dielu, ktoré podobne ako Requiem zostalo nedokončené. V Omši c mol chýbajú rozsiahle časti Creda a záverečné Agnus Dei. Napriek tomu patrí k vrcholom Mozartovej vokálno-inštrumentálnej tvorby. „Mimoriadne nároky kladie na sólistov, zbor i orchester. K najznámejším častiam patrí Kyrie, Gloria či sopránová ária Et incarnatus est,“ dodáva filharmónia.
Po záverečnom koncerte sezóny čakajú umelecké telesá Slovenskej filharmónie zahraničné umelecké zájazdy. Orchester SF absolvuje svoje 15. turné v Japonsku, Slovenský filharmonický zbor vystúpi na festivale Smetanova Litomyšl a Slovenský komorný orchester sa predstaví na koncertoch vo Francúzsku.
Spresnila, že návštevníci záverečného koncertu si vypočujú Mozartove Sláčikové kvarteto č. 19 C dur „Disonantné“, KV 465 a Omšu c mol, KV 427.
Mozartovu Omšu uvedú Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Adamom Sedlickým. „Sólistami koncertu budú sopranistka Adriana Banásová, altistka Jarmila Vantuchová, tenorista Juraj Kuchar a basista Tomáš Šelc,“ dodáva filharmónia s tým, že dielo zaznie v naštudovaní Sedlického, pre ktorého pôjde o dirigentský debut v rámci koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie.
„Pôvodne bol koncert avizovaný v Katedrále sv. Martina o 15.00 h. Z prevádzkových dôvodov sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie o 15.30 h. Zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti,“ vysvetľuje Tolstova.
Pripomína, že Mozartova Omša c mol, KV 427, označovaná aj ako Veľká omša, patrí k najvýznamnejším skladateľovým sakrálnym dielam. Vznikala v rokoch 1782 - 1783 po Mozartovom príchode do Viedne. „Prvé uvedenie sa uskutočnilo v roku 1783 v Kostole sv. Petra v Salzburgu. Mozartova sestra Nannerl vo svojom denníku zaznamenala, že sopránový part pri tejto príležitosti spievala skladateľova manželka Constanze,“ uvádza SF k dielu, ktoré podobne ako Requiem zostalo nedokončené. V Omši c mol chýbajú rozsiahle časti Creda a záverečné Agnus Dei. Napriek tomu patrí k vrcholom Mozartovej vokálno-inštrumentálnej tvorby. „Mimoriadne nároky kladie na sólistov, zbor i orchester. K najznámejším častiam patrí Kyrie, Gloria či sopránová ária Et incarnatus est,“ dodáva filharmónia.
Po záverečnom koncerte sezóny čakajú umelecké telesá Slovenskej filharmónie zahraničné umelecké zájazdy. Orchester SF absolvuje svoje 15. turné v Japonsku, Slovenský filharmonický zbor vystúpi na festivale Smetanova Litomyšl a Slovenský komorný orchester sa predstaví na koncertoch vo Francúzsku.