Mozner: NS by chcel zabezpečovať ubytovanie pre dochádzajúcich sudcov
Bratislava 1. októbra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR by chcel zabezpečovať ubytovacie kapacity pre sudcov, ktorí do Bratislavy dochádzajú zo vzdialenejších častí Slovenska. Slúžiť by na to mohla budova na Námestí SNP, v ktorej aktuálne sídli obchodnoprávne kolégium NS. Zrealizovať to však bude možné až po tom, ako sa Najvyšší súd presťahuje spolu s Najvyšším správnym súdom (NSS) SR do spoločného sídla na Župnom námestí, čím sa uvoľní aj budova na Námestí SNP. Predseda NS František Mozner to v stredu uviedol na stretnutí s novinármi, ktoré zorganizoval pri príležitosti 100 dní jeho pôsobenia vo funkcii.
„Pôvodne sa uvažovalo, že by nejaká ubytovacia kapacita bola na Župnom námestí, kedysi to tak aj bolo. Vzhľadom na to, že my máme v správe aj budovu na Námestí SNP, kde aktuálne sídli obchodnoprávne kolégium, ktoré keď sa raz vráti po rekonštrukcii do budovy na Župnom námestí, tak sa uvoľní budova, ktorá by mohla veľmi vhodne slúžiť ako ubytovanie pre dochádzajúcich sudcov,“ priblížil Mozner. Doplnil, že by sa tým mohol zvýšiť záujem o pôsobenie sudcov na NS, ktorí pochádzajú aj z regiónov vzdialených Bratislavskému kraju.
Predseda NS v tejto súvislosti pripomenul, že koncom augusta sa zrušila architektonická súťaž na obnovu budovy NS. Stalo sa tak z dôvodu, že vznikla potreba vytvoriť spoločné sídlo pre NS a NSS. Mozner predpokladá, že nová súťaž by tak mohla byť vyhlásená do konca roka. „V súčasnosti obidva súdy pôsobia v nájmoch, hoci existuje budova, ktorá je v správe Najvyššieho súdu SR, ale je v takom stave, že nie je užívateľná. Tá budova je postavená od počiatku pre dve inštitúcie, čiže sme sa dohodli na tom, respektíve zhodli sme sa na tom (s predsedom NSS Pavlom Naďom, poznám. TASR), že vieme využiť jej maximálnu kapacitu,“ vysvetlil Mozner. Ozrejmil, že NS aktuálne rokuje s ministerstvom financií a ministerstvom životného prostredia o možnosti financovať rekonštrukciu aj z prostriedkov modernizačného fondu.
Mozner sa dotkol aj potreby personálnej stabilizácie na NS sudcov, ako aj administratívy. NS navrhuje postupné navyšovanie počtu asistentov sudcu s cieľom dosiahnuť stav dvoch asistentov na jedného sudcu. To by podľa Moznera mohlo byť motivačným faktorom pre sudcov, aby sa uchádzali o pozíciu na NS. V tejto súvislosti poukázal na celoeurópsky trend poklesu záujmu o sudcovské povolanie. Tiež sa navrhuje zvýšiť počet asistentov pre trojčlenné senáty z troch na štyroch.
Mozner pripomenul, že NS sa podarilo vyrokovať dodatočné uvoľnenie prostriedkov Ministerstvom financií SR, ktoré od 1. júla umožnilo posilniť mzdy a stabilizovať zamestnancov Kancelárie Najvyššieho súdu SR. Tím sa predišlo predĺženiu štrajkovej pohotovosti zamestnancov. NS totiž čelil situácii, keď jeho zamestnanci mali nižšie platy ako tí na súdoch nižších stupňov.
Najvyšší súd sa aktuálne zameriava aj na digitalizáciu a posilnenie kybernetickej bezpečnosti. NS pripravuje aktualizáciu databázy rozhodnutí, zlepšenie zverejňovania informácií a pracuje na posilnení bezpečnostného monitoringu. Cieľom je zrýchlenie súdnych procesov, vyššia transparentnosť, efektívnejšia správa dokumentov a lepšia ochrana dát. „Je potrebné sa nimi zaoberať hneď, systematicky a kontinuálne, aby sa stali prirodzenou súčasťou fungovania súdu,“ dodal Mozner.
