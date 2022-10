Možnosť nominovať na ocenenie Učiteľ Slovenska je do 6. novembra

Bratislava 16. októbra (TASR) - Možnosť nominovať inšpiratívnych učiteľov na ocenenie Učiteľ Slovenska je do 6. novembra. Doteraz organizátori podujatia prijali okolo 400 nominácií. Pre TASR to uviedla Zuzana Labašová z Komenského inštitútu.



Nominovať pedagógov môže ktokoľvek - rodič, kolega, žiak, bývalý žiak, rodinný príslušník či známy. Vyplnené prihlášky od učiteľov prijímajú organizátori súťaže následne do 27. novembra.



"Tento rok máme pocit, že téma vzdelávania je prekrytá inými témami, ako je vojna na Ukrajine či zvyšujúce sa ceny energií. A preto evidujeme o niečo menej nominácií ako po minulé roky. Pevne veríme, že za obdobie, ktoré nám ešte ostáva, sa dostaneme k číslu 1000 ako po minulé roky," uviedla Labašová. Poznamenala, že učitelia majú za sebou ťažké obdobie, dva roky pandémie, dištančného učenia a veľkých zmien v bežnej pracovnej rutine. Následne vojna na Ukrajine podľa nej spôsobila, že do slovenských škôl pribudli deti z iného vzdelávacieho systému bez znalosti reči a pedagógovia opäť museli vynaložiť väčšie úsilie na ich začlenenie a podporu.



"Pozorujeme, že učitelia sú vyčerpaní, demotivovaní, prepracovaní a nominácia od niekoho, kto ocení ich robotu, je veľkým povzbudením do ich každodenného úsilia," povedala Labašová. Ocenenie učiteľov zo strany širokej verejnosti im podľa nej dáva pocit, že ich práca je vnímaná ako hodnotná a postavenie a prestíž učiteľov v spoločnosti sa zvyšuje. "Zároveň sme presvedčení, že práca pedagógov je často na verejnosti skreslená, a my chceme verejnosti ukázať, čo všetko zahrnuje byť učiteľom, a tiež motivovať odbornú verejnosť tým, že zviditeľňujeme výnimočných a inšpiratívnych pedagógov, ktorých výkony a úspechy môžu motivovať iných pedagógov na inovácie novým pohľadom na vzdelávanie," uzavrela Labašová.