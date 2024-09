Možnosť spoplatniť objednávanie na vyšetrenie sa nezavedie

Bratislava 24. septembra (TASR) - Možnosť spoplatniť objednávanie pacientov na vyšetrenie sa nezavedie. Národná rada (NR) SR v utorkovom hlasovaní neposunula do druhého čítania opozičnú novelu o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Do parlamentu ju predložila skupina poslancov za opozičnú SaS.



"Cieľom predloženého návrhu zákona bolo opäť umožniť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti objednávať pacientov za poplatok v rozsahu najviac 1/4 jeho ordinačných hodín. Podľa súčasného stavu je objednávanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas, súčasťou zdravotného výkonu, a preto by tento úkon mal byť pre poistencov poistených v zmluvnej zdravotnej poisťovni ako súčasť zdravotného výkonu bezplatný. Mnohí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zákaz výberu poplatkov obchádzajú," upozornili predkladatelia.



Tvrdia, že pacienti teda aj tak často za objednanie na vyšetrenia platia. "Akurát už na výšku poplatku na rozdiel od minulosti neplatí žiadna regulácia a rovnako neplatí obmedzenie na maximálne 1/4 ordinačných hodín," podotkli. "Stav predstieranej bezplatnosti" označili za horší, ako transparentné regulované poplatky s ochranným limitom.