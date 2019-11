Možnosti pozastaviť výkon funkcie sudcu a prokurátora sa rozšíria

Bratislava 28. novembra (TASR) – Ak u sudcu alebo prokurátora nastanú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňajú predpoklady a spôsobilosti, a môže tým byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva, možno mu dočasne pozastaviť funkciu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorý vo štvrtok odsúhlasila vláda. Kabinet takisto odobril návrh na skrátené legislatívne konanie.



O návrhu predsedu Súdnej rady, ministra spravodlivosti alebo predsedu Najvyššieho súdu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu z uvedeného nového dôvodu bude rozhodovať Súdna rada SR.



Pozastavenie výkonu funkcie sudcu či prokurátora plynie dovtedy, kým nepominú dôvody rozhodnutia, avšak najviac na šesť mesiacov s možnosťou jeho predĺženia najviac o ďalších šesť mesiacov, maximálne teda na obdobie jedného roka. "Počas tohto roka buď sudca bude obvinený, alebo bude disciplinárne stíhaný a potom v rámci disciplinárneho konania môžeme naďalej trvať na pozastavení výkonu funkcie, alebo nie a sudca sa vráti do výkonu funkcie," ozrejmil minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd). Dodal, že sám dotknutý môže každý mesiac požiadať Súdnu radu o prerokovanie, či nepominuli dôvody dočasného pozastavenia funkcie.



Súčasťou legislatívnej úpravy je aj to, že hlasovanie Súdnej rady bude verejné. "Návrh reflektuje aj rozhodnutie Súdnej rady, ktorá sa uzniesla na tom, že chce hlasovať verejne. Vo verejnom hlasovaní sa bude konať aj voľba predsedu Najvyššieho súdu," dodal Gál.



Pri prokurátoroch bude o návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora rozhodovať generálny prokurátor na návrh Rady prokurátorov SR alebo, v prípade konania bez návrhu, s jej predchádzajúcim súhlasom.



Dôvodom prijímaných opatrení je podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorý na rokovanie vlády materiál oficiálne predložil, nevyhnutnosť posilniť dôveru verejnosti v súdny systém a prokuratúru a v tejto súvislosti prijať konkrétne legislatívne opatrenia tak, aby mohli byť účinné čo najskôr.



"Aj keď súčasná právna úprava umožňuje dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu, ako aj výkon funkcie prokurátora z taxatívnych dôvodov, tieto sa však neuplatňujú zo strany príslušných orgánov v dostatočnej miere, preto je potrebné tieto dôvody rozšíriť o ďalšie, ktoré budú zohľadňovať potrebu dôveryhodnosti súdnictva a jeho dobrú povesť," zdôvodnil vládou schválený návrh premiér. Upozornil na to, že navrhované opatrenia nereagujú len na vzniknutú situáciu, ale majú zabezpečiť predchádzanie vzniku súčasného stavu v budúcnosti.



O návrhu novely zákona budú rozhodovať poslanci národnej rady na aktuálnej schôdzi parlamentu. Pellegrini predpokladá, že to bude budúci týždeň, po rokovaní o rozpočte.