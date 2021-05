Môžu sa objaviť nové skutočnosti o Kolíkovej, naznačil Kašper

Bratislava 8. mája (TASR) - V súvislosti s podozreniami, ktorým čelí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), sa môžu objaviť nové skutočnosti. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to naznačil poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva hnutia Sme rodina Igor Kašper. Poslanec a podpredseda Smeru-SD Richard Takáč vyhlásil, že by mala ministerka odstúpiť sama.



Kašper v relácii podotkol, že Kolíková bola na poslaneckom klube Sme rodina, kde doterajšie podozrenia nateraz vysvetlila. „Mne otázky zodpovedala, ak sa do pondelka objavia nejaké závažné skutočnosti, o ktorých teraz nevieme, vyjadríme sa potom,“ zdôraznil s tým, že Smer-SD ich zatiaľ nepresvedčil, aby zahlasovali za jeho návrh a vyslovili ministerke nedôveru. Zároveň si nemyslí, že by v rámci koalície šlo o spor Kolíková – Igor Matovič (OĽANO).



Takáč upozornil, že v minulosti vyvodili politici voči sebe zodpovednosť aj pri menších podozreniach. „Zoberte si ficotest. Keby mal pán Fico svojho brata a jeho spoločník prenajme ministerstvu budovu, tak nás tu naháňajú po námestiach všetci,“ podotkol.



Kašper zopakoval, že bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P. je živým príkladom toho, že inštitút kolúznej väzby nefunguje tak, ako by mal. Zároveň doplnil, že Sme rodina iniciovala zmeny v tomto inštitúte ešte skôr, ako bol bývalý šéf SIS vzatý do väzby. Podpredseda Smeru-SD v relácii kritizoval, že podmienky v kolúznej väzbe sú prísnejšie ako v prípade odsúdených. Tiež poukázal na pomalé tempo úkonov, ktoré realizujú orgány činné v trestnom konaní. „Z kolúznej väzby sa stal mučiaci nástroj,“ podotkol Takáč.