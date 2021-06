Dôsledky zmeny klímy na poľnohospodárstvo je možné eliminovať

Bratislava 18. júna (TASR) - Nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na pôdohospodárstvo je možné eliminovať viacerými opatreniami už z úrovne poľnohospodárov. Neznamená to ale, že sa na zmenu klimatických podmienok v budúcnosti systematicky nepripravuje aj ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.



Vyplýva to z jeho reakcie na apel zo strany sladovníkov, ktorí vo štvrtok 17. júna vyzvali "agrosektor a štát" na systematickú prípravu na klimatickú zmenu a digitalizáciu slovenského poľnohospodárstva.



"Nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na pôdohospodárstvo je možné eliminovať využívaním pôdoochranných technológií prípravy pôdy pred sejbou poľných plodín, zvyšovaním vodozádržnej kapacity pôdy, zvýšením zapracovania organickej hmoty, najlepšie v synergii s hnojením, napríklad klasickými metódami maštaľného hnoja a zeleného hnojenia," uviedlo pre TASR ministerstvo s tým, že zníženiu vodnej a veternej erózie pôdy môže pomôcť aj pestovanie medziplodín.



V súvislosti s apelom na potrebu digitalizácie poľnohospodárstva, najmä čo sa týka zavlažovacích systémov, agrorezort priznáva, že je nevyhnutné pristúpiť k obnove zastaraných a budovaniu nových. Upozornil však pritom na potrebu minimalizácie používania agrotechniky.



"Na základe doterajších poznatkov možno predpokladať, že využitie minimálnej agrotechniky prispeje k zachovaniu zásoby vody v pôdnom profile a k udržaniu pôdnej úrodnosti," ozrejmil.



Podľa rezortu je tiež dôležité využívať aj organizačné opatrenia. "Zahŕňajú napríklad využívanie intenzívnych technológií, rýchlu obmenu pestovaných odrôd, zmenu druhovej skladby, prispôsobenie agrotechnických termínov, striedanie plodín v osevných postupoch, pestovanie viacročných plodín a ďatelinovín na ornej pôde a údržbu trvalých trávnych porastov," konkretizoval.



Ako tiež MPRV informovalo, rezort je členom pracovných zoskupení pod vedením ministerstva životného prostredia pre Národnú adaptáciu SR na zmenu klímy. "V nej sú navrhnuté opatrenia, ktorých aplikáciou je možné poľnohospodárstvo viac adaptovať na zmenené podmienky spôsobené zmenou klímy," uviedlo, pričom podotklo, že poľnohospodárstvo je najzraniteľnejším rezortom, čo sa týka zmeny klimatických podmienok.



V súvislosti so štvrtkovým stretnutím zástupcov Slovenského združenia výrobcov piva a sladu a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho na skúšobnej stanici vo Vranove nad Topľou rezort informoval, že sa na ňom zúčastnil aj jeho zástupca, ktorý prítomných oboznámil o výzve na čerpanie finančných prostriedkov pre spracovateľov, keďže sú určené aj pre pivovarnícky a sladovnícky priemysel.



Podľa sladovníkov sú systematická príprava na klimatické zmeny a digitalizácia poľnohospodárstva jedinými spôsobmi, ako Slovensko v budúcnosti zvládne zabezpečiť zvýšenie potravinovej sebestačnosti krajiny, zlepšenie ekológie a skvalitnenie života na vidieku.