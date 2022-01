Becík tvrdí, že Kyseľ odmietol podpísať demisiu. Agrorezort to popiera

Bratislava 13. januára (TASR) - K výmene štátneho tajomníka Milana Kyseľa má prísť na stredajšom (19. 1.) rokovaní vládneho kabinetu a k odovzdaniu jeho agendy potom do konca januára. Uviedol to vo štvrtok odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Reagoval tak na vyhlásenie Branislava Becíka z mimoparlamentnej strany Hlas-SD o tom, že Kyseľ "odmietol naspäť podpísať od vlády demisiu".



Agrorezort Becíkove vyjadrenia odmietol. Pripomenul, že Kyseľ sa sám vzdal svojej funkcie 4. januára. V tejto súvislosti zverejnil aj príslušný dokument. "Pre zachovanie kontinuity dôjde na stredajšom rokovaní vlády k rozhodnutiu o výmene na pozícii štátneho tajomníka MPRV SR a do konca mesiaca k odovzdaniu agendy," spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva.



Becík na sociálnej sieti uviedol, že "Kyseľ, ktorý svojvoľne svojim ľuďom priklepol neskutočné podpory a tým pozdvihol aj svoj chov na najdrahšie svine v našej krajine, odmietol naspäť podpísať od vlády demisiu". Strana Hlas-SD patrí k dlhodobým kritikom pomerov v agrorezorte.