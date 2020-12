Rezort pôdohospodárstva nesúhlasí s odčlenením správy niektorých lesov

Bratislava 14. decembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zásadne nesúhlasí s odčlenením správy lesov v treťom až piatom stupni ochrany prírody pod envirorezort. TASR o tom informoval hovorca MPRV SR Daniel Hrežík v reakcii na pripravovanú novelu zákona o ochrane prírody.



"Všetky lesy sú hodné ochrany, nepoznáme také, ktoré by nemali prioritne životodarný význam, a preto by rozdelenie ich správy nebolo zmysluplné," uviedol minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO).



Zároveň sa nebráni rokovaniu o presune všetkých lesov pod rezort životného prostredia. Ešte lepším riešením by bolo podľa neho vytvorenie samostatného ministerstva prírodných zdrojov. "To by len zvýraznilo ich spoločenský význam," dodal.



Súčasťou navrhovanej novely z dielne Ministerstva životného prostredia SR je aj dočasná stavebná uzávera národných parkov či vyššie odmeny pre súkromných urbárnikov. Ide o reakciu na žalobu Európskej komisie voči Slovensku pre klesajúci počet hlucháňa hôrneho na našom území.