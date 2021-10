MPRV: Smer-SD vo veci skupovania pôdy opäť zbytočne vyvoláva paniku

Bratislava 8. októbra (TASR) - Opozičná strana Smer-SD vo veci skupovania pôdy opäť zbytočne vyvoláva paniku. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na zámer strany Smer-SD zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k téme skupovania pôdy na Slovensku.



K uvedenej problematike sa podľa MPRV už stretli rezorty diplomacie Slovenska a Maďarska a na rokovaní odznelo, že v rámci dobrých vzťahov by každá cezhraničná podpora mala byť poskytovaná iba s vedomím a súhlasom štátu, na územie ktorého sa pomoc poskytuje.



"Slovenskú pôdu považujeme za naše národné bohatstvo a dedičstvo, ktorého ochranu budeme aj v týchto turbulentných časoch naďalej legislatívne posilňovať. V tejto súvislosti dal minister Samuel Vlčan (OĽANO) preskúmať možnosti úpravy zákona číslo 140 z roku 2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku," dodalo agroministerstvo.



Strana Smer-SD vo štvrtok (7. 10.) informovala, že chce podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k téme skupovania pôdy na Slovensku. Smer-SD chce, aby vláda povedala, čo ide robiť, aby sa cudzie štáty nedostávali k slovenským pozemkom.



"Viktor Orbán ako silný a skúsený politik chápe, že na Slovensku je bezvládie. Vie, že teraz je čas presadzovať si maďarské záujmy na území Slovenskej republiky," uviedol líder strany Robert Fico. Vyjadril sa tak k tomu, že Maďarsko chce kúpiť pôdu na Slovensku. "Vidíme fond v objeme 400 miliónov eur na maďarskej strane," pokračoval. Ten by mal byť podľa neho na skupovanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.