Agrorezort: Ukončenie testov na zvieratách nebude pravdepodobne reálne

Bratislava 7. februára (TASR) - Agrorezort súhlasí so zachovaním zákazu testovania kozmetiky na zvieratách. Úplné ukončenie testov, o ktoré sa snažia ochranári, však podľa ministerstva nebude pravdepodobne reálne, pretože sú napríklad potrebné na vývoj nových liekov alebo pri vedeckej štúdií liečby choroby. Zákaz všetkých testov na zvieratách podporuje 71 percent Slovákov, ako ukázal prieskum agentúry Focus pre občianske združenie (OZ) Sloboda zvierat.



Sloboda zvierat sa o postoj Slovákov zaujímala v súvislosti s aktuálnou Európsku iniciatívou občanov (ECI), ktorej cieľom je zachovať zákaz testovania kozmetiky na zvieratách a postupne ukončiť všetky testy na zvieratách v Európskej únii (EÚ). Reprezentatívny prieskum sa realizoval od 16. do 23. novembra minulého roka na vzorke 1005 respondentov. So zákazom testovania na zvieratách podľa združenia rozhodne súhlasilo 41,1 percenta a skôr súhlasilo 29,6 percenta opýtaných.



Petícia ECI sa začala vlani v auguste. Organizátori majú rok na vyzbieranie milióna podpisov od občanov EÚ, aby ju mohli predložiť Európskej komisii, ktorá rozhodne o následných krokoch. "Ak vzíde potreba diskusie k tejto veci na celoeurópskej úrovni, SR bude súčinná a v prípade prijatia európskeho právneho predpisu, ktorý ustanoví zákaz používania zvierat na vedecké účely v EÚ, SR prevezme potrebné ustanovenia do svojej národnej legislatívy," reagoval pre TASR odbor komunikácie ministerstva pôdohospodárstva.



Upozorňuje, že úplným zákazom používania zvierat na vedecké účely sa môže otvoriť trh v tretích krajinách a spoločnosti, vyvíjajúce liečivá a zaoberajúce sa výskumom chorôb, budú využívať na tieto účely zvieratá v tretích krajinách. Na tie nemá Únia dosah a podľa agrorezortu sa pravdepodobne nebude vedieť deklarovať ochrana týchto zvierat na európskej úrovni.



OZ uviedlo, že testovanie kozmetických výrobkov a ich zložiek na zvieratách sa v EÚ zakázalo v roku 2009 a zákaz predaja kozmetiky testovanej na zvieratách platí od roku 2013. Európska chemická agentúra podľa Slobody zvierat v súčasnosti požaduje nové testy na zvieratách na niektoré zložky. Napríklad na tie, ktoré sa používajú iba v kozmetike a zložky s dlhodobo overeným bezpečným používaním.



Smernica EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, ktorú prebralo aj Slovensko, ustanovuje členským štátom povinnosť zabezpečiť na vnútornej úrovni propagáciu alternatívnych prístupov. Slovensko preto podľa ministerstva v roku 2018 založilo Slovenskú národnú platformu 3Rs.