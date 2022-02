Agrorezort víta zmeny v možnostiach ťažby v súvislosti s reformou NP

Bratislava 16. februára (TASR) - Agrorezort víta zmeny v možnostiach ťažby v súvislosti s reformou národných parkov. Pre TASR to potvrdil v reakcii na zmenu v postupe pri delimitácii nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch.



"Pozitívnou zmenou je, že sa umožnilo vykonávanie ťažby v lesnom celku v rozsahu jednej desatiny plánovaných obnovných ťažieb ročne, a nie v lesnom poraste ako to bolo predtým. Lesný celok je väčšia územná jednotka ako lesný porast, čo umožní šetrnejší prístup k lesom," uvádza Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja (MPRV) SR. V praxi to podľa neho znamená nižšiu frekvenciu zásahov, a teda šetrnejší prístup v starostlivosti o les.



Envirorezort podľa MPRV presadil, že chce nanovo otvoriť už schválené desaťročné plány starostlivosti o les v národných parkoch. "To prakticky znamená zrušenie dlhodobejšieho plánovania obnovy lesa," zhodnotilo.



Cieľom doplnenia uznesenia vlády SR je tiež zabezpečiť stabilizáciu procesu prechodu pozemkov pod správu národných parkov v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva životného prostredia, uvádza sa vo vládnom materiáli.



Delimitácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch súvisí so schválenou reformou národných parkov, ktorá zabezpečuje presun pozemkov pod envirorezort, a tým jednotnú správu štátnych pozemkov na území národných parkov. Zriadenie deviatich správ národných parkov ako samostatných organizácií ochrany prírody a krajiny sa udeje k 31. marcu. Na správy prechádza 1. apríla majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody SR.