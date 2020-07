Vysoké teploty môžu zapríčiniť prehriatie zvierat

Bratislava 9. júla (TASR) – Vysoké letné teploty trápia aj zvieratá. K ich prehriatiu dochádza jednoducho a rýchlo. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) preto vyzýva chovateľov, aby v tomto období venovali zvýšenú pozornosť svojim zvieratám. Informoval o tom hovorca MPRV Daniel Hrežík.



Majitelia zvierat by mali pre zvieratá zabezpečiť dostatok úkrytu a neobmedzený prístup k pitnej vode. Dehydratácia či prehriatie môže u zvierat spôsobiť mnoho zdravotných problémov, niekedy aj smrť, uvádza agrorezort.



„Prehriatie nastáva v prípade, ak prísun tepla prevyšuje schopnosť tela teplo odvádzať. Následne vznikajú v organizme reakcie, ktoré vedú k dehydratácii a zahusťovaniu krvi a následne až k rozkladu telesných buniek," priblížil Hrežík. Dodal, že nasleduje záťaž na srdce a poruchy zrážania krvi. Môže dôjsť aj k zlyhaniu životne dôležitých orgánov a smrti.



Medzi príznaky prehriatia patrí zrýchlený dych aj mimo pohybu, pena v ústach, výrazne červený jazyk, výraz nervozity až paniky striedaný skleslosťou, rozšírenie zreníc očí, snaha ujsť z nepriaznivého prostredia, akútne zvracanie či hnačka, zvýšenie telesnej teploty, uviedol rezort pôdohospodárstva.



Pri prehriatí treba umiestniť zviera do chladnejšieho prostredia a zabezpečiť mu vetranie. Majiteľ by mu tiež mal odopnúť obojok a odstrániť penu z papule. Zvieraťu by mal predložiť vodu a priložiť studený obklad na brucho, slabiny, vnútornú stranu stehien či konce končatín. „Po podaní prvej pomoci urýchlene kontaktujte veterinárneho lekára," hovorí Hrežík.



Agrorezort upozorňuje, že pri prehriatí sa zviera nikdy neochladzuje celé. Jeho organizmus by tak mohol utrpieť väčší šok a zviera by mohlo skolabovať.



Najčastejším prípadom prehriatia zvieraťa je nechanie zvieraťa v uzavretom aute alebo dlhý pobyt na slnku najmä v centre mesta. Teplota v aute, ktoré je vystavené priamemu slnku, môže dosiahnuť až 70 stupňov Celzia, poznamenal Hrežík.